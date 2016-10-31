Хайдар Алханов: "Не видел, что Даудов заходил в судейскую"

Вице-президент "Терека" Хайдар Алханов отметил, что не видел, чтобы президент клуба Магомед Даудов заходил в судейскую по ходу матча 11-го тура премьер-лиги с "Рубином" (3:1). Он признал, что в последнее время появилось много вопросов по судейству, но призвал адресовать их другим инстанциям.

– Я не видел, чтобы Даудов заходил в судейскую, – сказал Алханов. – Весь матч провел на трибуне, и вниз уже спустился после финального свистка. Так что никаких фактов, отраженных в этом СМИ, у меня нет.

Вообще после увольнения Валентина Иванова слишком много вопросов стало возникать по судейству. И задавать их нужно именно Департаменту по судейству и инспектирования РФС, а не нам, руководителям клубов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Сергей Лапочкин: "В судейской посторонних не было.

Мои слова легко подтвердить. На стадионе есть камеры" //

Инспектор матча "Терек" – Рубин": "Даудова в судейской не видел" //

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У КДК нет оснований для возбуждения дела"