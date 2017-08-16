16:46 | Футбол — РФПЛ

Григорян - новый главный тренер "Арарата"

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Новым главным тренером московского "Арарата" стал Александр Григорян, информирует пресс-служба клуба. Соглашение со специалистом рассчитано на три года.

Ранее сообщалось, что на этой неделе 50-летний россиянин побывал в офисе "Арарата". Напомним, что с января специалист возглавлял "Анжи". Он подал в отставку после поражения от "Динамо" (1:3) в матче 6-го тура чемпионата России.

До этого Григорян работал с "Нижним Новгородом", "Химками", "СКА-Хабаровск", "Машуком-КМВ", "Лучом-Энергией", "Тосно" и ташкентским "Пахтакором".

"Проболтал свою премьер-лигу". Цитаты тура

 
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КОММЕНТАРИИ (6)
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Интересна реакция Павлика и Ко когда пойдут рассказы про вальдефуновский футбол , дух , грызть давить и тд и тп.

17:33

Shumi083

а почему не пишут про другие клубы из этого дивизиона? или так нужно?) а ну ещё Карабах из Азербайджана выиграл у чемпиона Дании )) вчера)

17:28

Millwall82

Ну он никогда и не скрывал что армянин, и говорил еще в Анжи, что когда-то возглавит Арарат, как видно "когда-то" наступило скоро.

17:00

Edmundo.Baldivieso

Пора Матч ТВ выкупить права на показ флеш-интервью этого тре...балабола.

16:57

MMT

Каждый Григорян просто обязан найти свой "Арарат". Ну пусть даже и московский.

16:57

баламошка

Будет бить бывших игроков сборной России?)

16:50