Григорян - новый главный тренер "Арарата"

Новым главным тренером московского "Арарата" стал Александр Григорян, информирует пресс-служба клуба. Соглашение со специалистом рассчитано на три года.
Ранее сообщалось, что на этой неделе 50-летний россиянин побывал в офисе "Арарата". Напомним, что с января специалист возглавлял "Анжи". Он подал в отставку после поражения от "Динамо" (1:3) в матче 6-го тура чемпионата России.
До этого Григорян работал с "Нижним Новгородом", "Химками", "СКА-Хабаровск", "Машуком-КМВ", "Лучом-Энергией", "Тосно" и ташкентским "Пахтакором".
"Проболтал свою премьер-лигу". Цитаты тура
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Интересна реакция Павлика и Ко когда пойдут рассказы про вальдефуновский футбол , дух , грызть давить и тд и тп.
17:33
Shumi083
а почему не пишут про другие клубы из этого дивизиона? или так нужно?) а ну ещё Карабах из Азербайджана выиграл у чемпиона Дании )) вчера)
17:28
Millwall82
Ну он никогда и не скрывал что армянин, и говорил еще в Анжи, что когда-то возглавит Арарат, как видно "когда-то" наступило скоро.
17:00
Edmundo.Baldivieso
Пора Матч ТВ выкупить права на показ флеш-интервью этого тре...балабола.
16:57
MMT
Каждый Григорян просто обязан найти свой "Арарат". Ну пусть даже и московский.
16:57
баламошка
Будет бить бывших игроков сборной России?)
16:50