Григорян - новый главный тренер "Арарата"

Новым главным тренером московского "Арарата" стал Александр Григорян, информирует пресс-служба клуба. Соглашение со специалистом рассчитано на три года.

Ранее сообщалось, что на этой неделе 50-летний россиянин побывал в офисе "Арарата". Напомним, что с января специалист возглавлял "Анжи". Он подал в отставку после поражения от "Динамо" (1:3) в матче 6-го тура чемпионата России.

До этого Григорян работал с "Нижним Новгородом", "Химками", "СКА-Хабаровск", "Машуком-КМВ", "Лучом-Энергией", "Тосно" и ташкентским "Пахтакором".

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