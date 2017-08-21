Геннадий Орлов: "Про Ивановича говорят, что он был в "Челси" с харизмой, а сейчас она пропала"

Известный телекомментатор Геннадий Орлов назвал какие позиции, которые надо усилить "Зениту". По его словам, необходима ротация в защите.
– "Зенит" ищет центрального защитника. У нас всего один центральный защитник в запасе – Нету, а нужна ротация. Этого недостаточно. Нужен дядька, – отметил Орлов в эфире "Радио Зенит" – Появилась информация об Абденнуре, игроке сборной Туниса. Он настолько здорово играл против "Зенита" за "Монако", и он стал бы как раз таким дядькой. Рост – 188 см, жёсткий в отборе, все умеет делать как центральный защитник. Такой игрок бы "Зениту" подошёл, он на уровне Маноласа.
Мы не знаем возможности Новосельцева, поскольку Луческу его вообще не баловал игрой в составе, хотя парень тренируется, его берут в поездки. Может быть, еще проявит себя. Про Бранислава Ивановича футбольные люди говорят, что он был в "Челси" с харизмой, а сейчас харизма пропала. Харизма у него есть, но она где-то спрятана, ему надо раскрыться. Помните, Кришито прыгал три раза в подкате? Это и есть харизма игрока. Маммана себя пока не проявил. Но зато проявил свою харизму Смольников.
И еще команде нужен быстрый нападающий, похожий на Дриусси. Тот стал выпадать из игры. Я понимаю, что у него адаптационный период, парень молодой, 21 год. Видно, что это мальчишка. Ему надо заматереть. Может быть, где-то нужно его затормозить – это мастерство тренера. Обязательно нужно набить шишки. Моя любимая пословица: "Кашу не испортишь – мастером не станешь.
L Osokin
баламошка Газпром высасывает харизму из игроков. Болотный город - Обитель Зла. Москва - Третий Рим, Питер - Вторая Гоморра.______________ газпром высасывает, имхо.
19:19
L Osokin
Gladiator-76 Зато Орлов страдает маразмой..._______________ маразмом?
19:19
Gladiator-76
Зато Орлов страдает маразмой...
19:17
баламошка
Газпром высасывает харизму из игроков. Болотный город - Обитель Зла. Москва - Третий Рим, Питер - Вторая Гоморра.
19:17
marksan
Харизма была у той команды Челси! И Иванович легко вписался в её игру! А потом пришёл новый тренер... Классный тренер! Денег ему на покупки было отвалено немерено! И он выиграл АПЛ! А выиграть второй раз АПЛ... как мне кажется, невозможно!
19:16