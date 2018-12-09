19:02 | Футбол — РПЛ

Газинский провел 200-й матч в составе "Краснодара"

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Матч 17-го тура российской рремьер-лиги сезона с "Уфой" (1:1) стал 200-м официальным для полузащитника Юрия Газинского в составе "Краснодара".

Как отмечает пресс-служба клуба, Газинский – второй футболист в истории черно-зеленых, достигший внушительного рубежа в две сотни игр.

Полузащитник перешел в "Краснодар" из московского "Торпедо" летом 2013 года. В составе "быков" он провел 144 матча чемпионата России, 15 в рамках Кубка страны и 41 в Лиге Европы.

Краснодар – Уфа

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https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=133144

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