Евгений Марков: "Посвящаю хет-трик маме и Бесчастных"

Нападающий "Тосно" Евгений Марков после матча 18-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:2) отметил, что партнеры поздравили его с хет-триком. Форвард подчеркнул, что поддерживает связь с экс-тренером "Тосно" Владимиром Бесчастных.

– Ригони объяснил свой хет-трик фото с Месси. С кем сфотографировались вы?

– Честно говоря, из знаменитостей ни с кем. Когда был в "Амкаре" сделал фото с Алексеем Шведом. Может он как-то повлиял?

– Как повлияли на команду перестановки в тренерском штабе?

– Буду говорить за себя. Очень тепло общаюсь с Евгеньичем (Владимиром Бесчастных – Прим. "СЭ"). Он дорогой для меня человек, многому научил, многое подсказал. Бесчастных сам был нестандартным нападающим и знает много футбольных тонкостей. Я был очень расстроен, когда узнал о его уходе. Мы с ним всегда на связи. Жаль, что его больше нет в "Тосно".

– Что чувствуете сейчас?

– В раздевалке была легкая эйфория, но сейчас ее уже нет. Ребята поздравили.

– Есть желание посвятить хет-трик Бесчастных?

– Посвящу его Евгеньичу и маме, ведь сегодня день матери. В первую очередь ей. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

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Трансляция матча "Тосно" – "Арсенал"