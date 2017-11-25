Марков - автор первого хет-трика сезона в РФПЛ

Нападающий "Тосно" Евгений Марков оформил хет-трик в матче 18-го тура чемпионата России против "Арсенала". Свои мячи форвард забил на 61-й, 79-й и 81-й минутах. Примечательно, что Марков появился на поле на 57-й минуте, заменив полузащитника Яна Казаева.

Таким образом, Марков стал первым футболистом, которому удалось забить три гола в одном матче текущего розыгрыша премьер-лиги. Теперь на счету 23-летнего игрока 8 мячей в РФПЛ, и в списке лучших бомбардиров он сравнялся с Квинси Промесом ("Спартак") и Федором Смоловым ("Краснодар").

Лучшим бомбардиром турнира является форвард "Зенита" Александр Кокорин, в активе которого 9 голов.

Трансляция матча "Тосно" - "Арсенал"