18:16 | Футбол — РФПЛ

Марков - автор первого хет-трика сезона в РФПЛ

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Нападающий "Тосно" Евгений Марков оформил хет-трик в матче 18-го тура чемпионата России против "Арсенала". Свои мячи форвард забил на 61-й, 79-й и 81-й минутах. Примечательно, что Марков появился на поле на 57-й минуте, заменив полузащитника Яна Казаева.

Таким образом, Марков стал первым футболистом, которому удалось забить три гола в одном матче текущего розыгрыша премьер-лиги. Теперь на счету 23-летнего игрока 8 мячей в РФПЛ, и в списке лучших бомбардиров он сравнялся с Квинси Промесом ("Спартак") и Федором Смоловым ("Краснодар").

Лучшим бомбардиром турнира является форвард "Зенита" Александр Кокорин, в активе которого 9 голов.

Трансляция матча "Тосно" - "Арсенал"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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resifi

Браво Евгений! Но в следующем матче лучше бей мимо!

18:32

zyp

Если Евгений будет так продолжать, очень скоро окажется в топ-клубе.

18:31

shpasic

придётся теперь Дортмунду Маркова брать, а не Смолова.

18:31