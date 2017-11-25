Марков - автор первого хет-трика сезона в РФПЛ

Нападающий "Тосно" Евгений Марков оформил хет-трик в матче 18-го тура чемпионата России против "Арсенала". Свои мячи форвард забил на 61-й, 79-й и 81-й минутах. Примечательно, что Марков появился на поле на 57-й минуте, заменив полузащитника Яна Казаева.
Таким образом, Марков стал первым футболистом, которому удалось забить три гола в одном матче текущего розыгрыша премьер-лиги. Теперь на счету 23-летнего игрока 8 мячей в РФПЛ, и в списке лучших бомбардиров он сравнялся с Квинси Промесом ("Спартак") и Федором Смоловым ("Краснодар").
Лучшим бомбардиром турнира является форвард "Зенита" Александр Кокорин, в активе которого 9 голов.
Трансляция матча "Тосно" - "Арсенал"
1:1 Марков 61' pic.twitter.com/TVZNBbs03M– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 ноября 2017 г.
2:2 Марков 79' pic.twitter.com/PYSMO2Dac2– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 ноября 2017 г.
3:2 Марков 81' pic.twitter.com/fTYqsNo9Xn– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 ноября 2017 г.
- Александр Кокорин
- Зенит СПб
- Спартак (футбол)
- Краснодар
- Федор Смолов
- Арсенал Тула
- Тосно
- Квинси Промес
- Евгений Марков
- Ян Казаев
resifi
Браво Евгений! Но в следующем матче лучше бей мимо!
18:32
zyp
Если Евгений будет так продолжать, очень скоро окажется в топ-клубе.
18:31
shpasic
придётся теперь Дортмунду Маркова брать, а не Смолова.
18:31