Созрел ли Марков для сборной? Отвечает Бесчастных

Бывший тренер "Тосно" и экс-нападающий сборной России Владимир Бесчастных прокомментировал достижение форварда Евгения Маркова.
В матче 18-го тура премьер-лиги 23-летний нападающий "Тосно" вышел на замену на 57-й минуте, оформил хет-трик за 20 минут и принес своей команде волевую победу над "Арсеналом" (3:2).
– Не хочу говорить, что сказалась моя подготовка, – заявил Бесчастных. – Была проведена общая работа – главного тренера, самого Евгения, какие-то советы давал я.
– Пора ли Маркова вызвать в сборную?
– Это решать главному тренеру. Насколько я понимаю, у него 8 голов, а у лучшего бомбардира чемпионата – девять. Какие еще должны быть показатели для нападающих? (Евгений БЕЛОУСОВ)
Марков – о "Зените", "Спартаке" и Аршавине //
Бомбардиры чемпионата России
1:1 Марков 61' pic.twitter.com/TVZNBbs03M– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 ноября 2017 г.
2:2 Марков 79' pic.twitter.com/PYSMO2Dac2– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 ноября 2017 г.
3:2 Марков 81' pic.twitter.com/fTYqsNo9Xn– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 25 ноября 2017 г.
Slim Taller
Так уже делегировали в сборную Заболотного.Больше местов нет.
19:30
PvsZ
Митяй Антибомж, ты сам, выходит, днарь после такого хода)))
19:05
Митяй Антибомж
Да для какой сборной? Я этого днаря даже в фэнтези продал. Аккурат перед этим туром ))
19:02