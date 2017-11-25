18:47 | Футбол — РФПЛ

Созрел ли Марков для сборной? Отвечает Бесчастных

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Бывший тренер "Тосно" и экс-нападающий сборной России Владимир Бесчастных прокомментировал достижение форварда Евгения Маркова.

В матче 18-го тура премьер-лиги 23-летний нападающий "Тосно" вышел на замену на 57-й минуте, оформил хет-трик за 20 минут и принес своей команде волевую победу над "Арсеналом" (3:2).

– Не хочу говорить, что сказалась моя подготовка, – заявил Бесчастных. – Была проведена общая работа – главного тренера, самого Евгения, какие-то советы давал я.

– Пора ли Маркова вызвать в сборную?

– Это решать главному тренеру. Насколько я понимаю, у него 8 голов, а у лучшего бомбардира чемпионата – девять. Какие еще должны быть показатели для нападающих? (Евгений БЕЛОУСОВ)

Марков – о "Зените", "Спартаке" и Аршавине //
Бомбардиры чемпионата России

Тосно – Арсенал Т

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 18-й тур. "Спартак" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Slim Taller

Так уже делегировали в сборную Заболотного.Больше местов нет.

19:30

PvsZ

Митяй Антибомж, ты сам, выходит, днарь после такого хода)))

19:05

Митяй Антибомж

Да для какой сборной? Я этого днаря даже в фэнтези продал. Аккурат перед этим туром ))

19:02