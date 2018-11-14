Евгений Кафельников: "Традиция у "Спартака" одна - выигрывать чемпионат России"

Бывший теннисист Евгений Кафельников - о главном тренере "Спартака" Олеге Кононове и о традициях клуба.

– Понимаете ход "Спартака" при назначении Кононова – обращение к традициям, упоминание и встрече с Романцевым, разговоры о духе, традициях?

– Традиция у "Спартака" одна – выигрывать чемпионат России. Она была еще с 90-х годов. И тогда никого не интересовало, какой был стиль игры, главное – победа. Сейчас фанаты хотят того же. И мне все равно – пусть там будет хоть 11 легионеров на поле, хочу чтобы команда побеждала.

Что касается конкретно вашего вопроса, то традиции, безусловно, нужно чтить. Но стоит помнить, что футбол не стоит на месте. Здесь, как и в теннисе: раньше мы играли деревянными ракетками, потом металлическими, а сейчас уже графит и керамика. Так и в футболе – нам нужно равняться на английскую, немецкую и испанскую лиги. (Андрей Сизякин).

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