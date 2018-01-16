Дочь Карреры: "Я люблю "Спартак"

Франческа Каррера, дочь главного тренера "Спартака", на своей странице в Инстаграме опубликовала фото в футболке красно-белых.

На снимке девушка позирует спиной. На форме написана ее фамилия и первый игровой номер. "Я люблю "Спартак", – прокомментировала фото Франческа.

Напомним, что Массимо Каррера возглавил "Спартак" в 2016 году, сменив по ходу сезона Дмитрия Аленичева. Под руководством итальянского специалиста в минувшем сезоне красно-белые выиграли чемпионат России.