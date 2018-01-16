19:05 16 января | Футбол — РФПЛ

Дочь Карреры: "Я люблю "Спартак"

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Франческа Каррера, дочь главного тренера "Спартака", на своей странице в Инстаграме опубликовала фото в футболке красно-белых.

На снимке девушка позирует спиной. На форме написана ее фамилия и первый игровой номер. "Я люблю "Спартак", – прокомментировала фото Франческа.

Напомним, что Массимо Каррера возглавил "Спартак" в 2016 году, сменив по ходу сезона Дмитрия Аленичева. Под руководством итальянского специалиста в минувшем сезоне красно-белые выиграли чемпионат России.

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (10)
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igogohruhru

Любовь зла...

21:14 16 января

kaduly

Ещё бы не любить такого спонсора

20:52 16 января

karlikf1

Это всё чушь собачья. Сегодня она любит Спартак, завтра будет любить другой клуб, в котором будет работать ёйный папаша, послезавтра третий. Чего дочери-то, сыновья - игроки поочерёдно любят те клубы, в которых играют на данный момент. Вот и вся философия этой "любви."

20:47 16 января

Тропическая гемангиома Мовсисяна

если батя возглавит зенит - полюбит зенит)))

20:22 16 января

Enkie

Спартак чемпион

20:00 16 января

yehq.386098

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя.Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok

19:41 16 января

anhora

Молодец, Франческа!

19:24 16 января

баламошка

А Галактик каждый вечер зажигает ароматические свечи, выключает свет и усердно наяривает на плакат Валеры)

19:24 16 января

GalacticBoy

Не Спартак она любит,а жареную свинину

19:14 16 января

баламошка

Все любят Спартак.

19:09 16 января