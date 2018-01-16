Дочь Карреры: "Я люблю "Спартак"

Франческа Каррера, дочь главного тренера "Спартака", на своей странице в Инстаграме опубликовала фото в футболке красно-белых.
На снимке девушка позирует спиной. На форме написана ее фамилия и первый игровой номер. "Я люблю "Спартак", – прокомментировала фото Франческа.
Напомним, что Массимо Каррера возглавил "Спартак" в 2016 году, сменив по ходу сезона Дмитрия Аленичева. Под руководством итальянского специалиста в минувшем сезоне красно-белые выиграли чемпионат России.
igogohruhru
Любовь зла...
21:14 16 января
kaduly
Ещё бы не любить такого спонсора
20:52 16 января
karlikf1
Это всё чушь собачья. Сегодня она любит Спартак, завтра будет любить другой клуб, в котором будет работать ёйный папаша, послезавтра третий. Чего дочери-то, сыновья - игроки поочерёдно любят те клубы, в которых играют на данный момент. Вот и вся философия этой "любви."
20:47 16 января
Тропическая гемангиома Мовсисяна
если батя возглавит зенит - полюбит зенит)))
20:22 16 января
Enkie
Спартак чемпион
20:00 16 января
yehq.386098
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку.Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя.Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя.Вот тот блог---- http://krati.co/kachok
19:41 16 января
anhora
Молодец, Франческа!
19:24 16 января
баламошка
А Галактик каждый вечер зажигает ароматические свечи, выключает свет и усердно наяривает на плакат Валеры)
19:24 16 января
GalacticBoy
Не Спартак она любит,а жареную свинину
19:14 16 января
баламошка
Все любят Спартак.
19:09 16 января