До Медведева так быстро 10 "сухарей" оформлял только Шанталосов

Новоиспеченный рекордсмен чемпионатов России по продолжительности сухой серии Никита Медведев в первых 13 матчах в премьер-лиге оставил свои ворота в неприкосновенности 10 раз. Ростовчанин повторил рекорд успешного старта, установленный в 1992 году Валерием Шанталосовым из нижегородского "Локомотива". Позднее Александр Помазун и Станислав Крицюк засушивали 10 из 14 игр на старте российской карьеры. (Кирилл БУРДАКОВ)
Трансляция матча "Ростов" – "Амкар"
Медведев побил рекорд Нигматуллина
Thomas_Boy
Шант у нас был крут одно время.)
22:07 30 апреля
Vorlod
Проверил . Шантолосов десятый ноль оформил тоже в тринадцатом матче . Но у него тоже интересная история , в первых десяти матчах единственный гол он пропустил с пенальти .
22:02 30 апреля
Platinum1991
Поздравляем Никиту с вратарским рекордом! Молодец! Так стоять и НЕ ПРОПУСКАТЬ! Ростов в обороне играет хорошо, но и Никита своё дело знает и отражает голевые удары. Желаем Никите больших вратарских достижений вместе с Ростовом! Один за всех и все за одного! У Никиты и дальше есть все возможности ПОДНЯТЬ планку РЕКОРДА на невиданную доселе высоту! Желаем Ростову и Никите всяческих футбольных успехов! Очень РАДЫ рекорду Никиты!
21:50 30 апреля