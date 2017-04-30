До Медведева так быстро 10 "сухарей" оформлял только Шанталосов

Новоиспеченный рекордсмен чемпионатов России по продолжительности сухой серии Никита Медведев в первых 13 матчах в премьер-лиге оставил свои ворота в неприкосновенности 10 раз. Ростовчанин повторил рекорд успешного старта, установленный в 1992 году Валерием Шанталосовым из нижегородского "Локомотива". Позднее Александр Помазун и Станислав Крицюк засушивали 10 из 14 игр на старте российской карьеры. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Ростов" – "Амкар"

Медведев побил рекорд Нигматуллина