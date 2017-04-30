21:42 30 апреля | ФУТБОЛ — РФПЛ

До Медведева так быстро 10 "сухарей" оформлял только Шанталосов

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Новоиспеченный рекордсмен чемпионатов России по продолжительности сухой серии Никита Медведев в первых 13 матчах в премьер-лиге оставил свои ворота в неприкосновенности 10 раз. Ростовчанин повторил рекорд успешного старта, установленный в 1992 году Валерием Шанталосовым из нижегородского "Локомотива". Позднее Александр Помазун и Станислав Крицюк засушивали 10 из 14 игр на старте российской карьеры. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Ростов" – "Амкар"
Медведев побил рекорд Нигматуллина 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy

Шант у нас был крут одно время.)

22:07 30 апреля

Vorlod

Проверил . Шантолосов десятый ноль оформил тоже в тринадцатом матче . Но у него тоже интересная история , в первых десяти матчах единственный гол он пропустил с пенальти .

22:02 30 апреля

Platinum1991

Поздравляем Никиту с вратарским рекордом! Молодец! Так стоять и НЕ ПРОПУСКАТЬ! Ростов в обороне играет хорошо, но и Никита своё дело знает и отражает голевые удары. Желаем Никите больших вратарских достижений вместе с Ростовом! Один за всех и все за одного! У Никиты и дальше есть все возможности ПОДНЯТЬ планку РЕКОРДА на невиданную доселе высоту! Желаем Ростову и Никите всяческих футбольных успехов! Очень РАДЫ рекорду Никиты!

21:50 30 апреля