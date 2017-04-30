Медведев побил рекорд Нигматуллина

Вратарь "Ростова" Никита Медведев не пропустил в первые 78 минут домашнего матча 26-го тура чемпионата России против "Амкара". 22-летний россиянин побил рекорд Руслана Нигматуллина по продолжительности сухой серии, не пропускавшего на протяжении 939 минут в сезонах-1999/2000.
Медведев не позволяет соперникам отличиться уже 940 минут. В то время как голы в ворота "Локомотива", забитые Робсоном в 1999-м и Сергеем Наталушко в 2000-м, разделили 939 минут.
Последний раз Медведев пропустил 30 ноября 2016 года в игре против "Урала" (0:1). Отметим, что он провел всего 12 матчей в премьер-лиге (дебютировав в нынешнем сезоне) и пропустил 3 мяча в первых 3 встречах. (Кирилл БУРДАКОВ)
Трансляция матча "Ростов" – "Амкар"
Самые продолжительные сухие серии чемпионатов России
|
Вратарь
|
Клуб
|
Сезон
|
Минуты
|
Кто прервал
|
Никита МЕДВЕДЕВ
|
Ростов
|
2016/17
|
940
|
-
|
Руслан НИГМАТУЛЛИН
|
Локомотив
|
1999-2000
|
939
|
Сергей НАТАЛУШКО Сатурн
|
Максим ЛЕВИЦКИЙ
|
Черноморец
|
1999-2000
|
809
|
Егор ТИТОВ Спартак
|
Сослан ДЖАНАЕВ
|
Ростов
|
2015-2016
|
775
|
Сергей САМОДИН Мордовия
|
Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ
|
Торпедо
|
1995
|
767
|
Сергей ЮРАН Спартак
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
2016/17
|
765
|
Кристиан ПАСКУАТО Кр.Советов
|
Александр ФИЛИМОНОВ
|
Спартак
|
1998
|
720
|
Герман КУТАРБА Жемчужина
|
Игорь АКИНФЕЕВ
|
ЦСКА
|
2008
|
717
|
Игорь ШЕВЧЕНКО Луч-Энергия
|
Сергей ОВЧИННИКОВ
|
Локомотив
|
2005
|
690
|
Фернандо КАВЕНАГИ Спартак
|
Сергей ОВЧИННИКОВ
|
Локомотив
|
2002
|
667
|
Максим КАЛИНИЧЕНКО Спартак
|
ГИЛЬЕРМЕ
|
Локомотив
|
2011
|
663
|
Владимир ДЯДЮН Рубин
|
Сергей РЫЖИКОВ
|
Рубин
|
2009-2010
|
655
|
Деян РУСИЧ Спартак Нч
Вопреки
Счетовод - меняй время по итогам матча совсем другие цифры, а то взял с 78 минуты.
21:44
Пушкарь в теме
Пару матчей-и рекорд Банникова падет.А с учетом того,что Ростов борется за 4 место,это оччень вероятно.
21:38
Мару_Саймон
lvb, советский футбол умер вместе с гидрой ссср:)
21:25
blahblah
lvb ну если посмотреть оставшиеся матчи Ростова - вполне реально замахнуться
21:24
lvb
Конечно поздравы,молодец!Отлично.Но пусть Медведев попробует вот это побить.А то какой-то диджей Нигма..Мало ли))) 1 127 минут – рекордный показатель для советского футбола, которую поставил Виктор Банников из киевского «Динамо» в 1968-м году.
21:16
wowaizrostowa73
Молодца, поздравляю!!!
21:13
L Osokin
КРАСАВА!!!)))
21:08