Медведев побил рекорд Нигматуллина

Вратарь "Ростова" Никита Медведев не пропустил в первые 78 минут домашнего матча 26-го тура чемпионата России против "Амкара". 22-летний россиянин побил рекорд Руслана Нигматуллина по продолжительности сухой серии, не пропускавшего на протяжении 939 минут в сезонах-1999/2000.

Медведев не позволяет соперникам отличиться уже 940 минут. В то время как голы в ворота "Локомотива", забитые Робсоном в 1999-м и Сергеем Наталушко в 2000-м, разделили 939 минут.

Последний раз Медведев пропустил 30 ноября 2016 года в игре против "Урала" (0:1). Отметим, что он провел всего 12 матчей в премьер-лиге (дебютировав в нынешнем сезоне) и пропустил 3 мяча в первых 3 встречах. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Ростов" – "Амкар"

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