21:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Медведев побил рекорд Нигматуллина

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Вратарь "Ростова" Никита Медведев не пропустил в первые 78 минут домашнего матча 26-го тура чемпионата России против "Амкара". 22-летний россиянин побил рекорд Руслана Нигматуллина по продолжительности сухой серии, не пропускавшего на протяжении 939 минут в сезонах-1999/2000.

Медведев не позволяет соперникам отличиться уже 940 минут. В то время как голы в ворота "Локомотива", забитые Робсоном в 1999-м и Сергеем Наталушко в 2000-м, разделили 939 минут. 

Последний раз Медведев пропустил 30 ноября 2016 года в игре против "Урала" (0:1). Отметим, что он провел всего 12 матчей в премьер-лиге (дебютировав в нынешнем сезоне) и пропустил 3 мяча в первых 3 встречах. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча "Ростов" – "Амкар"

Самые продолжительные сухие серии чемпионатов России

Вратарь

Клуб

Сезон

Минуты

Кто прервал

Никита МЕДВЕДЕВ

Ростов

2016/17

940

-

Руслан НИГМАТУЛЛИН

Локомотив

1999-2000

939

Сергей НАТАЛУШКО Сатурн

Максим ЛЕВИЦКИЙ

Черноморец

1999-2000

809

Егор ТИТОВ Спартак

Сослан ДЖАНАЕВ

Ростов

2015-2016

775

Сергей САМОДИН Мордовия

Владимир ПЧЕЛЬНИКОВ

Торпедо

1995

767

Сергей ЮРАН Спартак

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

2016/17

765

Кристиан ПАСКУАТО Кр.Советов

Александр ФИЛИМОНОВ

Спартак

1998

720

Герман КУТАРБА Жемчужина

Игорь АКИНФЕЕВ

ЦСКА

2008

717

Игорь ШЕВЧЕНКО Луч-Энергия

Сергей ОВЧИННИКОВ

Локомотив

2005

690

Фернандо КАВЕНАГИ Спартак

Сергей ОВЧИННИКОВ

Локомотив

2002

667

Максим КАЛИНИЧЕНКО Спартак

ГИЛЬЕРМЕ

Локомотив

2011

663

Владимир ДЯДЮН Рубин

Сергей РЫЖИКОВ

Рубин

2009-2010

655

Деян РУСИЧ Спартак Нч
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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Вопреки

Счетовод - меняй время по итогам матча совсем другие цифры, а то взял с 78 минуты.

21:44

Пушкарь в теме

Пару матчей-и рекорд Банникова падет.А с учетом того,что Ростов борется за 4 место,это оччень вероятно.

21:38

Мару_Саймон

lvb, советский футбол умер вместе с гидрой ссср:)

21:25

blahblah

lvb ну если посмотреть оставшиеся матчи Ростова - вполне реально замахнуться

21:24

lvb

Конечно поздравы,молодец!Отлично.Но пусть Медведев попробует вот это побить.А то какой-то диджей Нигма..Мало ли))) 1 127 минут – рекордный показатель для советского футбола, которую поставил Виктор Банников из киевского «Динамо» в 1968-м году.

21:16

wowaizrostowa73

Молодца, поздравляю!!!

21:13

L Osokin

КРАСАВА!!!)))

21:08