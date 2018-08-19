Дмитрий Парфенов: "Забили и испугались, что можем выиграть"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов на пресс-конференции после поражения в матче 4-го тура премьер-лиги от "Зенита" (1:4) выразил недовольство тем, как команда играла в обороне, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Екатеринбуржцы открыли счет на 6-й минуте, но уже к 16-й уступали 1:2.

– Забили быстрый мяч. Испугались, что можем выиграть, – сказал Парфенов. – Очень комфортно для соперника играли в своей штрафной. Вместо того чтобы развить свое преимущество, получили два простых мяча в свои ворота. Это вопрос нашей концентрации и внимания. Не использовали много моментов.

– Почему команда не реализует моменты?

– Вопрос в том, что мы так легко даем забивать в свои ворота, а наша реализация... Есть только один путь – работа.

– Вы уже четвертый матч подряд пропускаете на последних минутах. Довольны ли вы физическим состоянием игроков?

– Мы пропускаем не из-за физического состояния, а из-за простых моментов. Человек выходит свежий на замену, но...