Дмитрий Булыкин: "В "Оренбурге" уже понимают, что такое премьер-лига. У них больше шансов"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отметил, что "Оренбург" имеет более предпочтительные шансы на участие в премьер-лиге следующеко сезона, чем "СКА-Хабаровск". В первом стыковом матче команды сыграли вничью - 0:0. Ответный поединок состоится в Оренбурге 28 мая.

– По итогам первого матча можно сказать, что у "Оренбурга" хорошие шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе, – приводят "Известия" слова Булыкина. – Тем более ответный матч они проведут дома. У них хорошая команда, тренер, и они уже понимают, что такое премьер-лига. Думаю, если они останутся, в следующем сезоне мы увидим более уверенный "Оренбург", чем в прошедшем чемпионате.