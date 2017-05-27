07:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Булыкин: "В "Оренбурге" уже понимают, что такое премьер-лига. У них больше шансов"

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин отметил, что "Оренбург" имеет более предпочтительные шансы на участие в премьер-лиге следующеко сезона, чем "СКА-Хабаровск". В первом стыковом матче команды сыграли вничью - 0:0. Ответный поединок состоится в Оренбурге 28 мая.

 – По итогам первого матча можно сказать, что у "Оренбурга" хорошие шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе, – приводят "Известия" слова Булыкина. – Тем более ответный матч они проведут дома. У них хорошая команда, тренер, и они уже понимают, что такое премьер-лига. Думаю, если они останутся, в следующем сезоне мы увидим более уверенный "Оренбург", чем в прошедшем чемпионате. 

Дополнительная информация

http://izvestia.ru/news/717497

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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