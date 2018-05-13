Денис Глушаков: "В следующем сезоне никто и ничто не помешает "Спартаку" вновь стать чемпионом!"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после матча 30-го тура РФПЛ против "Динамо" (0:1) поблагодарил болельщиков за поддержку. Полузащитник красно-белых пропустил заключительные встречи из-за повреждения.
Поражение "Спартака" и победа ЦСКА над "Анжи" (2:1) означают, что красно-белые упустили второе место и заняли третье.
– Тяжелый сезон для команды, но лично мне хотелось бы отметить посещаемость матчей и тот факт, что болельщики всегда были рядом, несмотря ни на что, – написал Глушаков. – Не каждая команда может похвастаться такой поддержкой. Спасибо Вам, дорогие болельщики, что вы преданы "Спартаку". Эту поддержку ощущает каждый игрок, в том числе и я. Надеемся, что в следующем сезоне мы станем еще сильнее, и никто, и ничто не помешает нам вновь стать чемпионами!
Положение команд в чемпионате России по футболу
Тяжелый сезон для команды, но лично мне хотелось бы отметить посещаемость матчей и тот факт, что болельщики всегда были рядом, несмотря ни на что. Не каждая команда может похвастаться такой поддержкой. Спасибо Вам, дорогие болельщики, что вы преданы "Спартаку". Эту поддержку ощущает каждый игрок, в том числе и я. Надеемся, что в следующем сезоне мы станем еще сильнее, и никто, и ничто не помешает нам вновь стать чемпионами! #спартак #москва #народная #команда #спасибо #краснобелые
Тот самый Зануда
Завязывать нуна Дениске с этим делом, пока белку не словил, и переходить на кефир.
17:26
sb1006
Что танцоры, что футболёры ... Вечно что-то мешает.
17:19
Бу-га-га!
Конопля в Миллерово вызревает ли? Силушку успевает набрать?
17:18
Старик Хотабыч
АГА, Глушаков, вы все в пердиве будете. Правда, не впервой. Не растраивайся.
17:16
baddy
Жалко что без тебя.
17:16
Пиитерец
Редкостный дурилка.
17:13
volish17
Перестаньте свистеть начните играть .
17:12
гаттузо туп
Ю.Ю.///Юльич,ну по лозунгам с вашим фурсиком и рядом никто не станет.Начиная от преснопамятного"..мы будем в финале домашнего ЧМ.."(С) и заканчивая совсем недавним"Будем всех рвать"(с).Не,ну Хабару вы порвали канешь.)))
17:11
aleks80
Простатит этот глушитель завтра перейдет в Амкар и будет так же ему дифирамбы петь
17:08
гаттузо туп
Спасибо Денис за чемпионский сезон.Но следующий хотелось бы начать без тебя,Комбарика,Кутепки убогого и Самеда.Но вот где взять четверых с правильными паспортинами,большой вопрос и проблема..(((
17:08
Владимир 3107
Если Федун попросит Глушакова из "Спартака", то в "Ростове" с удовольствием возьмут Дениса к себе в команду.
17:05
Tribunal ZE
Наверное синий был Глушак, когда снова про чемпионство орал)))))
17:05
hashimbus
Надеюсь Денис хорошо отдохнёт, перезагрузится и в следующем сезоне будет играть как в прошлом. И хорошо, что в сбродную не поедет, там делать нечего. Ну и вся это интернет слизь, кто сейчас обливает его естественно будут дифирамбы петь.
17:02
Meddle
А в этом кто помешал, или что?
17:02
Бен Ричардс
Интересно, откуда он взял такой забористый самогон- хлебнул и целый год под кайфом.
17:01
П_о_в_а_р_
Да. И злопыхатели утрутся.
17:01
resifi
Пару стаканов замахнул Дениска,не меньше!
17:00
Mark Krass
Крепкий самогон, однако.))
16:58
Haiaxi
Да и в этом никто не мешал, кроме самого Спартака. И следующем также будет. И так ещё 15 лет.
16:55
For
По футболу с кирпичём
16:54
bvb1987
в фнл ждут дношаковича
16:53
Kasymus
Никто не помешает Спартаку стать чемпионом, кроме 10-12 игроков балласта, а так же Цска, Локо, Зенита и теперь уже даже динамо...
16:53
bvb1987
глюки у него или под самогоном?
16:52
kopot
не, снова 15 лет забвения,вот что ждет спартак..)
16:52
Ю.Ю.
Опять лозунги))
16:52
maxolga
Ты сначало останься в спартаке чудак!
16:52
shpasic
о, видимо, таким образом Глушаков и Комбаров попрощались со Спартаком?)
16:51