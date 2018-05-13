Денис Глушаков: "В следующем сезоне никто и ничто не помешает "Спартаку" вновь стать чемпионом!"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков после матча 30-го тура РФПЛ против "Динамо" (0:1) поблагодарил болельщиков за поддержку. Полузащитник красно-белых пропустил заключительные встречи из-за повреждения.

Поражение "Спартака" и победа ЦСКА над "Анжи" (2:1) означают, что красно-белые упустили второе место и заняли третье.

– Тяжелый сезон для команды, но лично мне хотелось бы отметить посещаемость матчей и тот факт, что болельщики всегда были рядом, несмотря ни на что, – написал Глушаков. – Не каждая команда может похвастаться такой поддержкой. Спасибо Вам, дорогие болельщики, что вы преданы "Спартаку". Эту поддержку ощущает каждый игрок, в том числе и я. Надеемся, что в следующем сезоне мы станем еще сильнее, и никто, и ничто не помешает нам вновь стать чемпионами! ​

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