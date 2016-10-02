19:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Денис Глушаков: "Спартаку" срывали контратаки свистками"

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Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков после поражения от "Зенита" (2:4) в гостевом матче 9-го тура чемпионата России подчеркнул, что судейство этого поединка сложно прокомментировать. По словам Глушакова, контратаки красно-белых постоянно срывались судейскими свистками, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО.

- Всякое бывает в футболе - сказал Глушаков. - Сами виноваты, что пропустили эти голы. Про судейство ничего и говорить не хочется: в том туре, в этом туре... Тяжело что-то комментировать...

- Почему отдали инициативу "Зениту"?

- Знаете, когда ты ни разу не можешь убежать в контратаку, когда свистками срывают все атаки, приходится тяжело. Сложно весь матч обороняться и действовать только на позиционных атаках, когда соперник всей командой успевает садиться назад. Были моменты, когда мы могли убежать в прорыв, но судья свистел, и нам приходилось заново взламывать оборону "Зенита", а они убегали в атаки.

- Вам сегодня помешало судейство?

- И судейство, и наши ошибки. Про себя могу сказать: я тоже не святой, в моменте с третьим голом не смог добежать. Старался, но когда ты набегаешься, и у тебя голова думает о судействе, теряешь позицию, бежишь не туда, куда надо. Не стоит винить арбитра во всех голах: футболисты теряли концентрацию, голы забивали из-под нас, но вся страна видела... Мне много написали сообщений. Серьезные люди пишут: "Удивляемся, как вы два гола забили при таком судействе".

- Как решить эту проблему в российской премьер-лиге?

- Если честно, мне стыдно за наш чемпионат. Даже не хочется комментировать.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Dexterous

Должен согласиться с истеричкой - судья методично отработал матч в пользу Зенита. Как и Ещенко

19:53

sergeon78

Зениту тоже срывали атаки свистками

19:51

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