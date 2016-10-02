Пенальти в ворота "Спартака" назначен верно

На 19-й минуте матча 9-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" правильное решение принял Сергей Иванов, назначив пенальти в ворота гостей. В штрафной красно-белых их защитник Андрей Ещенко, находясь на газоне, сделал движение рукой и прервал ею прострел Артема Дзюбы. Арбитр верно определил нарушение правил и указал на 11-метровую отметку. (Александр БОБРОВ)
Jean4
Как по мне, так пенальти и здесь и в той игре нужно было ставить. А то двойные стандарты получаются.
17:35
Jean4
Помнится в прошлом году была похожая ситуация, в матче этих же команд мяч в штрафной зенита также прокатился по руке, пенальти не было. "Эксперты" после матча твердили, что если мяч попадает по опорной руке лежащего игрока, то пенальти не назначается. Видно это правило распространяется только на игроков зенита.
17:34
Семен Семенович
А разве кто-то спорил?
17:32
kb minsk
По пенальти вопросов нет. Вото будь такое в противоположной штрафной свисток бы промолчал, т.к это бы мяч нашел руку
17:28