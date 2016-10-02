Пенальти в ворота "Спартака" назначен верно

На 19-й минуте матча 9-го тура чемпионата России "Зенит" – "Спартак" правильное решение принял Сергей Иванов, назначив пенальти в ворота гостей. В штрафной красно-белых их защитник Андрей Ещенко, находясь на газоне, сделал движение рукой и прервал ею прострел Артема Дзюбы. Арбитр верно определил нарушение правил и указал на 11-метровую отметку. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"