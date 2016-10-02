16:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Пенальти в ворота "Спартака" назначен верно

"Зенит" - "Спартак". "Зенит" - "Спартак". "Зенит" - "Спартак".
"Зенит" - "Спартак".
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На 19-й минуте матча 9-го тура чемпионата России "Зенит""Спартак" правильное решение принял Сергей Иванов, назначив пенальти в ворота гостей. В штрафной красно-белых их защитник Андрей Ещенко, находясь на газоне, сделал движение рукой и прервал ею прострел Артема Дзюбы. Арбитр верно определил нарушение правил и указал на 11-метровую отметку. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Jean4

Как по мне, так пенальти и здесь и в той игре нужно было ставить. А то двойные стандарты получаются.

17:35

Jean4

Помнится в прошлом году была похожая ситуация, в матче этих же команд мяч в штрафной зенита также прокатился по руке, пенальти не было. "Эксперты" после матча твердили, что если мяч попадает по опорной руке лежащего игрока, то пенальти не назначается. Видно это правило распространяется только на игроков зенита.

17:34

Семен Семенович

А разве кто-то спорил?

17:32

kb minsk

По пенальти вопросов нет. Вото будь такое в противоположной штрафной свисток бы промолчал, т.к это бы мяч нашел руку

17:28

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