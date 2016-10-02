Арбитр ошибся – "Зенит" заработал пенальти

В течение одной минуты главный арбитр матча 9-го чемпионата России "Зенит" – "Спартак" Сергей Иванов принял два решения, сказавшиеся на ходе игры. На 85-й минуте на зенитовской половине поля он ошибочно не назначил штрафной удар в пользу красно-белых, когда Доменико Кришито нарушил правила в борьбе с Квинси Промесом. А вот затем арбитр принял правильное решение, снова наказав спартаковцев 11-метровым за фол Андрея Ещенко. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"