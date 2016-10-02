18:28 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Арбитр ошибся – "Зенит" заработал пенальти

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В течение одной минуты главный арбитр матча 9-го чемпионата России "Зенит""Спартак" Сергей Иванов принял два решения, сказавшиеся на ходе игры. На 85-й минуте на зенитовской половине поля он ошибочно не назначил штрафной удар в пользу красно-белых, когда Доменико Кришито нарушил правила в борьбе с Квинси Промесом. А вот затем арбитр принял правильное решение, снова наказав спартаковцев 11-метровым за фол Андрея Ещенко. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

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КОММЕНТАРИИ (63)
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Sandberg

Кришито, конечно, надо было удалять. Впрочем, как и до этого Бокетти)

19:51

ШматСала

Наш дом - Газ Сопрём и Зенитке в Распил Арену нальём ЁЁЁ

19:49

ШматСала

Я же говорю, домашнее судейство !!!!

19:47

ШматСала

outz Напарник признал, а Орлов мямлил и ничего не сказал, типа судья промолчал, значит нарушения не было !!!

19:46

outz

Завалить Промеса перед боковым и сделать вид, что он сам упал, это нужно быть очень слепым или Орловым !!! =============== Ты не смотрел матч? Орлов с напарником единогласно признали, что фол был. Причём даже до повтора. Так что хуже Орлова, намного хуже.

19:43

ШматСала

Домашнее судейство на 200 процентов !!! После 2-2 в первом тайме, в перерыве с судьёй провели профилактическую беседу!!! Завалить Промеса перед боковым и сделать вид, что он сам упал, это нужно быть очень слепым или Орловым !!! Газовый Папа приехал с кодлой не просто так, а насладиться честной победой. Шлак !!!!!

19:40

spar001

так, если бы он тот фол свистнул и пенальти не было бы...и Кришито надо было вторую желтую давать..и там неизвестно как бы все закончилось..Спартак поддавливал у Зенита местами паника было в штрафной..

19:32

Боже Спартак храни

С таким судейством российский футбол еще долго будет болотом!

19:32

Адекватный Зритель_

Chrome---- Ну, в прошлом сезоне Спартаку пробили вообще 1 (один!) пенальти, причём - в последнем туре, когда места были уже распределены. А Зенит с такими актёрами в составе, как Дзюба, Кокорин, Шатов и Смольников - и обречён по 12 пенок за чемпионат пробивать. С 2-мя в свои. А вот ЦСКА, с соотношением 6/5 - оказывается - фсё купил. )))

19:31

энильдо

foreverCSKAforever --Энусильдо, я заметил, как Зенит забивал АЗ при "вне игры" у Смольникова, а также с несуществующего пенальти. 19:01-- Глупыш (это я очень мягко, если ты не понял, почти любя, я могу и по-другому), я ведь не пытался исковеркать твой ник, а что значит ошибка судьи, когда не поставили пенальти ЦСКА в матче в ЛЧ с "Тоттенхэмом"? Не догадываешься?

19:26

vmelk416

Судья куплен на корню, удаление перед голом Спартаку 100%

19:24

Don Miguel

Все еще слушаете этого телевизионного судилу? Ну, ну. Рекомендую прочитать хотя бы в википедии, как работает телевизор, и что значит на деле телевизионный повтор. Может, тогда будете засовывать такие мнения кому-то в...

19:19

Chrome

serzheo, а что вам это даст? Разве игровые 4:2 не лучше кабинетных 5:0?

19:14

Chrome

Однако всегда удивляюсь, когда читаю комментарии болельщиков других клубов о том, что "во всех матчах, кроме сегодняшнего" судьи всегда помогают "Спартаку". Может, так и было в 90-е, не знаю, но это уж "дцать" лет прошло. А теперь... Посчитайте, сколько пенальти бил "Спартак". За последние лет 5-6 в сумме и десятка не буде - критически мало! А например, "Локомотив" половину этой нормы набирает за девять туров. За последний календарный год(!) "Спартак" пробил один пенальти, "Зенит" только за сегодня - два. Странная у людей порой судейская аналитика. Но, может, это я чего-то не понимаю.

19:13

semenovd

Роман72 +1 Результативная ошибка на глазах у всей страны. Только слепой не видел фола... Где был лайнсмен? Был шанс на 3-3, а потом пендель и всё... Пусть даже осталось бы 3-2, но без явной помощи судей

19:11

serzheo

Адекватный Зритель__________ А что мне читать, я игру смотрел, видел и игру рукой спартача перед штрафной, и удар в затылок локтем Дзюбе, и как Нету, во время гола за майку тащили, и еще много чего видел. Но сейчас я не об этом говорю. Я говорю что мне жаль, что Миллер очень мало денег заносит в кабинеты. По мне так пора Зениту выиграть в нагляк - 5-0 за счет судей, игр так 8. Давно пора. Ибо московитые обнаглели....

19:09

Chrome

Болею за "Спартак". Судейство было в пользу "Зенита", но весьма умеренно, в пределах разумного "домашнего". Оба пенальти по делу. Единственный критичный эпизод - неудаление Кришито; но к тому времени было 2:3 и шансы гостей на ничью были ограниченными. Остальные промахи судьи, что случались в обе стороны, на исход матча мало влияли.

19:09

Sher-Khan

Реально смешно читать про судейский беспредел от спартачей. Как говорится чья бы корова мычала

19:08

зенит-супер-чемпион

судья должен был оставить свинтак вдесятером, а то и вдевятером за грубость на поле.

19:07

Роман72

Судьи в каждом матче с пугающей регулярностью в пользу зенита ошибаются, но сегодня вообще карнавал какой-то, Зе Луиш мяч получает в штрафной , его защитник в наглую сзади руками валит, это ".ука продажная" - иначе не скажешь, показывает вместо пенальти, что Зе Луишь фолил! Каким образом интересно. Ну а момент с Промесом это вообще беспредел. Кришито уже до такой степени оборзел с таким судейством что уже ничего не боиться. Еще в середине первого тайма его должны удалять были за два срыва атаки. Отдайте уже сразу Миллеру золотые медали, а остальные пусть честно остальные места разыграют. По крайне мере пусть хотя бы остальные в футбол играют, чем на такое шоу судейское смотреть. А Иванов пусть в аду горит, и пусть ему бабки за этот матч им полученные от газпрома поперек горла станут.

19:07

darkzmej

Если бы судья свистнул фол на Промесе то не было бы и этой атаки.

19:05

tarkys

В нескольких матчах со Спартаком, судья становится главным действующим лицом, конечно это уровень лиги с одной стороны, но и команде надо что то делать, Россия ведь.

19:04

MAYERICK

Поросячье-паштетные сопли....в очередной раз....заговор....против вони.....

19:04

AK-85

Jean4 Вспомните как Зе Луишь желтую получил ======================================= Помню, по идее Кришито на три желтые наиграл, по совокупности две железно. А ещё помню эпизод, когда комментаторы отметили три спорных подряд момента в пользу Зенита, а были и другие. Зенит часто срывал атаки мелким фолом. Ещё свистки в пользу провинившихся не раз дал в обе стороны. Где Мутко?!

19:04

MAYERICK

Поросеяье-паштетные сопли.....

19:03

Странник-777

foreverCSKAforever Странник-777, если за это банят, то я тебя не поддерживаю. Но если нет, то более здравое предложение трудно себе представить......................Давно всем известно, что террор (я его не оправдываю) - это на 99% ответ на беспредел.

19:02

А-спид

Evpatii Kolovrat Такого судейского беспредела я еще не видел в нашем чемпионате.-------------------------------------------------------------------------------------Такого беспредела и я не видел, а вот намного хуже беспредел – видел. Когда судья весь матч просто убивал Локомотив и Оренбург в матчах со Спартаком.

19:01

Адекватный Зритель_

serzheo- Почитай, Серёнь, внимательно почитай. ))) И это не московитые пишут, как тебе бы желалось. )))

19:01

foreverCSKAforever

Энусильдо, я заметил, как Зенит забивал АЗ при "вне игры" у Смольникова, а также с несуществующего пенальти.

19:01

гениалисимус

Судья Иванов выиграл этот матч это очевидно

18:59

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