Арбитр ошибся – "Зенит" заработал пенальти

В течение одной минуты главный арбитр матча 9-го чемпионата России "Зенит" – "Спартак" Сергей Иванов принял два решения, сказавшиеся на ходе игры. На 85-й минуте на зенитовской половине поля он ошибочно не назначил штрафной удар в пользу красно-белых, когда Доменико Кришито нарушил правила в борьбе с Квинси Промесом. А вот затем арбитр принял правильное решение, снова наказав спартаковцев 11-метровым за фол Андрея Ещенко. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"
Sandberg
Кришито, конечно, надо было удалять. Впрочем, как и до этого Бокетти)
19:51
ШматСала
Наш дом - Газ Сопрём и Зенитке в Распил Арену нальём ЁЁЁ
19:49
ШматСала
Я же говорю, домашнее судейство !!!!
19:47
ШматСала
outz Напарник признал, а Орлов мямлил и ничего не сказал, типа судья промолчал, значит нарушения не было !!!
19:46
outz
Завалить Промеса перед боковым и сделать вид, что он сам упал, это нужно быть очень слепым или Орловым !!! =============== Ты не смотрел матч? Орлов с напарником единогласно признали, что фол был. Причём даже до повтора. Так что хуже Орлова, намного хуже.
19:43
ШматСала
Домашнее судейство на 200 процентов !!! После 2-2 в первом тайме, в перерыве с судьёй провели профилактическую беседу!!! Завалить Промеса перед боковым и сделать вид, что он сам упал, это нужно быть очень слепым или Орловым !!! Газовый Папа приехал с кодлой не просто так, а насладиться честной победой. Шлак !!!!!
19:40
spar001
так, если бы он тот фол свистнул и пенальти не было бы...и Кришито надо было вторую желтую давать..и там неизвестно как бы все закончилось..Спартак поддавливал у Зенита местами паника было в штрафной..
19:32
Боже Спартак храни
С таким судейством российский футбол еще долго будет болотом!
19:32
Адекватный Зритель_
Chrome---- Ну, в прошлом сезоне Спартаку пробили вообще 1 (один!) пенальти, причём - в последнем туре, когда места были уже распределены. А Зенит с такими актёрами в составе, как Дзюба, Кокорин, Шатов и Смольников - и обречён по 12 пенок за чемпионат пробивать. С 2-мя в свои. А вот ЦСКА, с соотношением 6/5 - оказывается - фсё купил. )))
19:31
энильдо
foreverCSKAforever --Энусильдо, я заметил, как Зенит забивал АЗ при "вне игры" у Смольникова, а также с несуществующего пенальти. 19:01-- Глупыш (это я очень мягко, если ты не понял, почти любя, я могу и по-другому), я ведь не пытался исковеркать твой ник, а что значит ошибка судьи, когда не поставили пенальти ЦСКА в матче в ЛЧ с "Тоттенхэмом"? Не догадываешься?
19:26
vmelk416
Судья куплен на корню, удаление перед голом Спартаку 100%
19:24
Don Miguel
Все еще слушаете этого телевизионного судилу? Ну, ну. Рекомендую прочитать хотя бы в википедии, как работает телевизор, и что значит на деле телевизионный повтор. Может, тогда будете засовывать такие мнения кому-то в...
19:19
Chrome
serzheo, а что вам это даст? Разве игровые 4:2 не лучше кабинетных 5:0?
19:14
Chrome
Однако всегда удивляюсь, когда читаю комментарии болельщиков других клубов о том, что "во всех матчах, кроме сегодняшнего" судьи всегда помогают "Спартаку". Может, так и было в 90-е, не знаю, но это уж "дцать" лет прошло. А теперь... Посчитайте, сколько пенальти бил "Спартак". За последние лет 5-6 в сумме и десятка не буде - критически мало! А например, "Локомотив" половину этой нормы набирает за девять туров. За последний календарный год(!) "Спартак" пробил один пенальти, "Зенит" только за сегодня - два. Странная у людей порой судейская аналитика. Но, может, это я чего-то не понимаю.
19:13
semenovd
Роман72 +1 Результативная ошибка на глазах у всей страны. Только слепой не видел фола... Где был лайнсмен? Был шанс на 3-3, а потом пендель и всё... Пусть даже осталось бы 3-2, но без явной помощи судей
19:11
serzheo
Адекватный Зритель__________ А что мне читать, я игру смотрел, видел и игру рукой спартача перед штрафной, и удар в затылок локтем Дзюбе, и как Нету, во время гола за майку тащили, и еще много чего видел. Но сейчас я не об этом говорю. Я говорю что мне жаль, что Миллер очень мало денег заносит в кабинеты. По мне так пора Зениту выиграть в нагляк - 5-0 за счет судей, игр так 8. Давно пора. Ибо московитые обнаглели....
19:09
Chrome
Болею за "Спартак". Судейство было в пользу "Зенита", но весьма умеренно, в пределах разумного "домашнего". Оба пенальти по делу. Единственный критичный эпизод - неудаление Кришито; но к тому времени было 2:3 и шансы гостей на ничью были ограниченными. Остальные промахи судьи, что случались в обе стороны, на исход матча мало влияли.
19:09
Sher-Khan
Реально смешно читать про судейский беспредел от спартачей. Как говорится чья бы корова мычала
19:08
зенит-супер-чемпион
судья должен был оставить свинтак вдесятером, а то и вдевятером за грубость на поле.
19:07
Роман72
Судьи в каждом матче с пугающей регулярностью в пользу зенита ошибаются, но сегодня вообще карнавал какой-то, Зе Луиш мяч получает в штрафной , его защитник в наглую сзади руками валит, это ".ука продажная" - иначе не скажешь, показывает вместо пенальти, что Зе Луишь фолил! Каким образом интересно. Ну а момент с Промесом это вообще беспредел. Кришито уже до такой степени оборзел с таким судейством что уже ничего не боиться. Еще в середине первого тайма его должны удалять были за два срыва атаки. Отдайте уже сразу Миллеру золотые медали, а остальные пусть честно остальные места разыграют. По крайне мере пусть хотя бы остальные в футбол играют, чем на такое шоу судейское смотреть. А Иванов пусть в аду горит, и пусть ему бабки за этот матч им полученные от газпрома поперек горла станут.
19:07
darkzmej
Если бы судья свистнул фол на Промесе то не было бы и этой атаки.
19:05
tarkys
В нескольких матчах со Спартаком, судья становится главным действующим лицом, конечно это уровень лиги с одной стороны, но и команде надо что то делать, Россия ведь.
19:04
MAYERICK
Поросячье-паштетные сопли....в очередной раз....заговор....против вони.....
19:04
AK-85
Jean4 Вспомните как Зе Луишь желтую получил ======================================= Помню, по идее Кришито на три желтые наиграл, по совокупности две железно. А ещё помню эпизод, когда комментаторы отметили три спорных подряд момента в пользу Зенита, а были и другие. Зенит часто срывал атаки мелким фолом. Ещё свистки в пользу провинившихся не раз дал в обе стороны. Где Мутко?!
19:04
MAYERICK
Поросеяье-паштетные сопли.....
19:03
Странник-777
foreverCSKAforever Странник-777, если за это банят, то я тебя не поддерживаю. Но если нет, то более здравое предложение трудно себе представить......................Давно всем известно, что террор (я его не оправдываю) - это на 99% ответ на беспредел.
19:02
А-спид
Evpatii Kolovrat Такого судейского беспредела я еще не видел в нашем чемпионате.-------------------------------------------------------------------------------------Такого беспредела и я не видел, а вот намного хуже беспредел – видел. Когда судья весь матч просто убивал Локомотив и Оренбург в матчах со Спартаком.
19:01
Адекватный Зритель_
serzheo- Почитай, Серёнь, внимательно почитай. ))) И это не московитые пишут, как тебе бы желалось. )))
19:01
foreverCSKAforever
Энусильдо, я заметил, как Зенит забивал АЗ при "вне игры" у Смольникова, а также с несуществующего пенальти.
19:01
гениалисимус
Судья Иванов выиграл этот матч это очевидно
18:59