ЦСКА объявил об уходе Ионова, Чепчугова и Панченко. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
12:03 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА объявил об уходе Ионова, Чепчугова и Панченко

0
0
0
0
10

Полузащитник Алексей Ионов, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды за ЦСКА, возвращается в "Динамо", информирует пресс-служба армейцев. Кроме того, нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступавший на арендой основе за "Динамо" в минувшем сезоне, стал полноценным игроком бело-голубых.

Также в связи с истечением срока контракта ЦСКА покинет вратарь Сергей Чепчугов.

– ЦСКА благодарит Алексея Ионова и Кирилла Панченко за помощь красно-синим и желает им успехов в дальнейшей карьере, – гласит сообщение на официальном сайте ЦСКА. – Выражаем благодарность Сергею Чепчугову за годы, отданные клубу, и желаем успешного продолжения карьеры.

Отметим, что Ионов провел в составе ЦСКА 29 игр во всех турнирах, забив 3 гола и пять раз ассистировав партнерам. На счету Чепчугова в минувшем сезоне две проведенные встречи. Панченко в 37 играх за "Динамо" забил 25 голов.

Дополнительная информация

http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/kirill-panchenko-aleksey-ionov-i-sergey-chepchugov-pokinuli-pfk-cska/

0
0
0
0
10
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (10)
Войти, чтобы оставить комментарий

Radej

Не новость, а бальзам на душу )

12:38

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

ну все. леха теперь точно нажрется в сопли.

12:35

freak

Жорик Вартанов 8 лет Чепчугов сидел на лавке, сыграл в 14! матчах за 8 лет))) как можно так себя не любить чтобы 8 лет просидеть на лавочке-------------Он сыграл в ЛЧ против Реала, пропустил от Криштиану.. В принципе есть что вспомнить на пенсии.

12:33

индеец_Джо

Жорик, это его дело. Как раз лучше работает версия "Это ж как надо себя любить..." :) Скорее всего в "Енисей" уйдёт.

12:31

Жорик Вартанов

8 лет Чепчугов сидел на лавке, сыграл в 14! матчах за 8 лет))) как можно так себя не любить чтобы 8 лет просидеть на лавочке

12:28

vanek00

Класс, они в ЛЧ попали и вместо того чтобы укрепляться, уотпускают адекватных напов

12:28

индеец_Джо

Камбоджа, так-то он был best goalkeeper I лиги в 2009 г. Если не ошибаюсь, в составе "Сибири", которая тогда вышла в РФПЛ...

12:27

NapoliFC

Ну они еще без посторонней помощи могут на поле выходить, значит можно подписывать на 5 лет еще.

12:16

Камбоджа Иванов

Выражаем благодарность Сергею Чепчугову за годы, отданные клубу, и желаем успешного ПРОДОЛЖЕНИЯ карьеры. А у Чепчугова была или начиналась карьера? С этого места поподробнее!

12:15

АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР

Обба--на........ А защитные "star-пёрцы" исчо лет на 5 контракты продлят ?? И вступят в "клуб любителей Буффона" ???

12:12