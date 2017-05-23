ЦСКА объявил об уходе Ионова, Чепчугова и Панченко

Полузащитник Алексей Ионов, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды за ЦСКА, возвращается в "Динамо", информирует пресс-служба армейцев. Кроме того, нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступавший на арендой основе за "Динамо" в минувшем сезоне, стал полноценным игроком бело-голубых.

Также в связи с истечением срока контракта ЦСКА покинет вратарь Сергей Чепчугов.

– ЦСКА благодарит Алексея Ионова и Кирилла Панченко за помощь красно-синим и желает им успехов в дальнейшей карьере, – гласит сообщение на официальном сайте ЦСКА. – Выражаем благодарность Сергею Чепчугову за годы, отданные клубу, и желаем успешного продолжения карьеры.

Отметим, что Ионов провел в составе ЦСКА 29 игр во всех турнирах, забив 3 гола и пять раз ассистировав партнерам. На счету Чепчугова в минувшем сезоне две проведенные встречи. Панченко в 37 играх за "Динамо" забил 25 голов.