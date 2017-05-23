ЦСКА объявил об уходе Ионова, Чепчугова и Панченко

Полузащитник Алексей Ионов, выступавший в минувшем сезоне на правах аренды за ЦСКА, возвращается в "Динамо", информирует пресс-служба армейцев. Кроме того, нападающий ЦСКА Кирилл Панченко, выступавший на арендой основе за "Динамо" в минувшем сезоне, стал полноценным игроком бело-голубых.
Также в связи с истечением срока контракта ЦСКА покинет вратарь Сергей Чепчугов.
– ЦСКА благодарит Алексея Ионова и Кирилла Панченко за помощь красно-синим и желает им успехов в дальнейшей карьере, – гласит сообщение на официальном сайте ЦСКА. – Выражаем благодарность Сергею Чепчугову за годы, отданные клубу, и желаем успешного продолжения карьеры.
Отметим, что Ионов провел в составе ЦСКА 29 игр во всех турнирах, забив 3 гола и пять раз ассистировав партнерам. На счету Чепчугова в минувшем сезоне две проведенные встречи. Панченко в 37 играх за "Динамо" забил 25 голов.
Дополнительная информация
http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/kirill-panchenko-aleksey-ionov-i-sergey-chepchugov-pokinuli-pfk-cska/
Radej
Не новость, а бальзам на душу )
12:38
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
ну все. леха теперь точно нажрется в сопли.
12:35
freak
Жорик Вартанов 8 лет Чепчугов сидел на лавке, сыграл в 14! матчах за 8 лет))) как можно так себя не любить чтобы 8 лет просидеть на лавочке-------------Он сыграл в ЛЧ против Реала, пропустил от Криштиану.. В принципе есть что вспомнить на пенсии.
12:33
индеец_Джо
Жорик, это его дело. Как раз лучше работает версия "Это ж как надо себя любить..." :) Скорее всего в "Енисей" уйдёт.
12:31
Жорик Вартанов
8 лет Чепчугов сидел на лавке, сыграл в 14! матчах за 8 лет))) как можно так себя не любить чтобы 8 лет просидеть на лавочке
12:28
vanek00
Класс, они в ЛЧ попали и вместо того чтобы укрепляться, уотпускают адекватных напов
12:28
индеец_Джо
Камбоджа, так-то он был best goalkeeper I лиги в 2009 г. Если не ошибаюсь, в составе "Сибири", которая тогда вышла в РФПЛ...
12:27
NapoliFC
Ну они еще без посторонней помощи могут на поле выходить, значит можно подписывать на 5 лет еще.
12:16
Камбоджа Иванов
Выражаем благодарность Сергею Чепчугову за годы, отданные клубу, и желаем успешного ПРОДОЛЖЕНИЯ карьеры. А у Чепчугова была или начиналась карьера? С этого места поподробнее!
12:15
АНГЛИЙСКИЙ СЛУЦКЕР
Обба--на........ А защитные "star-пёрцы" исчо лет на 5 контракты продлят ?? И вступят в "клуб любителей Буффона" ???
12:12