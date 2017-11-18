ЦСКА - о матче в Хабаровске: "Подбираем термобелье нужной толщины"

ЦСКА прибыл на стадион им. Ленина, где в рамках 17-го тура чемпионата России сыграет против "СКА-Хабаровск". Встреча состоится сегодня и начнется в 12.00 по московскому времени, или в 19.00 по местному.

"Подбираем термобелье нужной толщины", - написано в Инстаграме московских армейцев.

На данный момент температура воздуха в Хабаровске находится на отметке минус 15 градусов. Ожидается, что к концу встречи она опустится на один градус.

Трансляция матча "СКА-Хабаровск" - ЦСКА