Цаллагов сможет сыграть за "Динамо" против "Зенита" при определенных условиях

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил, что защитник "Динамо" Ибрагим Цаллагов может сыграть в матче 9-го тура чемпионата России против питерской команды при определенных условиях. Напомним, что летом футболист на правах аренды перешел из "Зенита" в столичную команду.

– Он может играть при определенных условиях, – цитирует ТАСС Фурсенко. – Если они не будут выполнены, то Цаллагов сыграть не сможет. Что это за условия, раскрывать не буду.

Матч "Динамо" – "Зенит" пройдет 10 сентября и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.