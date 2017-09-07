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19:18 | Футбол — РФПЛ

Цаллагов сможет сыграть за "Динамо" против "Зенита" при определенных условиях

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко сообщил, что защитник "Динамо" Ибрагим Цаллагов может сыграть в матче 9-го тура чемпионата России против питерской команды при определенных условиях. Напомним, что летом футболист на правах аренды перешел из "Зенита" в столичную команду.

– Он может играть при определенных условиях, – цитирует ТАСС Фурсенко. – Если они не будут выполнены, то Цаллагов сыграть не сможет. Что это за условия, раскрывать не буду.

Матч "Динамо" – "Зенит" пройдет 10 сентября и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4544043

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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голвам

причина итак ясна бабки тут дурак поймет а сколько ? может и лимон а может и скостили

20:11