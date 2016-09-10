Букмекеры считают "Оренбург" фаворитом в матче с "Анжи"

10 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Оренбург" – "Анжи". Начало – в 18:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Оренбург" – "Анжи"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,35 – Н 2,95 – П2 3,63

Трансляция матча "Оренбург" – "Анжи" 10 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Оренбург" – "Анжи".

Прямая трансляция матча "Оренбург" – "Анжи" 10 сентября на канале, "Наш футбол".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Оренбург" – "Анжи"

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины", "Рейнджерс" и сборной России – 1:2. Мне очень понравился "Анжи" в матче со "Спартаком". И хотя "Оренбург" навяжет сопернику тяжелую борьбу, у махачкалинцев достаточно средств, чтобы выйти из нее победителями.

Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ" – 0:2. Павел Врба строит в Махачкале новую команду из качественного материала. И поступивший в его распоряжение спартаковский блок "Паршивлюк – Яковлев" должен еще больше укрепить сооружение.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=11-8, 26 – 27.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 3 августа 2014 года Чемпионат ФНЛ "Оренбург" – "Анжи" 1:0 22 ноября 2014 года Чемпионат ФНЛ "Анжи" – " Оренбург" 2:1

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Забив в прошлом туре первый гол в премьер-лиге, "Оренбург" перед туром по результативности делил последнее место с "Крыльями Советов".

В позапрошлом сезоне в ФНЛ "Анжи" обменялся с "Оренбургом" домашними победами (0:1, 2:1).

ЦИТАТЫ

Василий СТОЛЫПИН, президент "Оренбурга":

– Контракт с Габуловым подписан до конца сезона. Он подходит нашей команде, поэтому остановились на его кандидатуре. Пока Георгий не готов дебютировать за "Оренбург", у него небольшая травма. К октябрю он будет в полной боевой готовности.

Павел ВРБА, главный тренер "Анжи":

– Может, это прозвучит несколько парадоксально, но наша игра в первом тайме матча со "Спартаком" была наиболее близка к тому, что я хотел бы видеть. Хотелось бы, чтобы команда играла в таком ключе не один тайм, а все 90 минут.