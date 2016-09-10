Букмекеры считают "Оренбург" фаворитом в матче с "Анжи"

10 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата российской премьер-лиги "Оренбург" – "Анжи". Начало – в 18:00 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Оренбург" – "Анжи"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,35 – Н 2,95 – П2 3,63
Трансляция матча "Оренбург" – "Анжи" 10 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Оренбург" – "Анжи".
Прямая трансляция матча "Оренбург" – "Анжи" 10 сентября на канале, "Наш футбол".
ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Оренбург" – "Анжи"
Андрей КАНЧЕЛЬСКИС бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Фиорентины", "Рейнджерс" и сборной России – 1:2. Мне очень понравился "Анжи" в матче со "Спартаком". И хотя "Оренбург" навяжет сопернику тяжелую борьбу, у махачкалинцев достаточно средств, чтобы выйти из нее победителями.
Павел АЛЕШИН, корреспондент "СЭ" – 0:2. Павел Врба строит в Махачкале новую команду из качественного материала. И поступивший в его распоряжение спартаковский блок "Паршивлюк – Яковлев" должен еще больше укрепить сооружение.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +10=11-8, 26 – 27.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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3 августа 2014 года
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Чемпионат ФНЛ
|
"Оренбург" – "Анжи"
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1:0
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22 ноября 2014 года
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Чемпионат ФНЛ
|
"Анжи" – " Оренбург"
|
2:1
СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
Забив в прошлом туре первый гол в премьер-лиге, "Оренбург" перед туром по результативности делил последнее место с "Крыльями Советов".
В позапрошлом сезоне в ФНЛ "Анжи" обменялся с "Оренбургом" домашними победами (0:1, 2:1).
ЦИТАТЫ
Василий СТОЛЫПИН, президент "Оренбурга":
– Контракт с Габуловым подписан до конца сезона. Он подходит нашей команде, поэтому остановились на его кандидатуре. Пока Георгий не готов дебютировать за "Оренбург", у него небольшая травма. К октябрю он будет в полной боевой готовности.
Павел ВРБА, главный тренер "Анжи":
– Может, это прозвучит несколько парадоксально, но наша игра в первом тайме матча со "Спартаком" была наиболее близка к тому, что я хотел бы видеть. Хотелось бы, чтобы команда играла в таком ключе не один тайм, а все 90 минут.