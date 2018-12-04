15:45 | Футбол — РПЛ

Болельщики ЦСКА признали Влашича лучшим игроком ноября

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Полузащитник ЦСКА  Никола Влашич признан лучшим игроком армейцев по версии болельщиков, информирует официальный сайт красно-синих. 21-летний хорват получил 24 % голосов фанатов.

Второе место занял голкипер Игорь Акинфеев (21 %), третье - хавбек Яка Бийол (11 %). Влашич был признан лучшим игроком армейцев в третий раз подряд. В ноябре он провел 5 матчей и забил гол в ворота "Виктории" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (1:2).

Всего Влашич провел 18 матчей за ЦСКА, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

 

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/nikola-vlasic-luchshiy-v-noyabre/

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