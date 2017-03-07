09:42 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Бикфалви - лучший игрок "Урала" в матче с "Амкаром"

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Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви признан лучшим игроком команды по итогам матча 18-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:0), информирует официальный сайт клуба. Его гол оказался единственным в матче. За Бикфалви проголосовали 117 болельщиков. Второе место занял отдавший голевую передачу Чисамба Лунгу, а третье разделили Николай Заболотный и Грегор Балажиц.

Напомним, что легионер "шмелей" уже признавался лучшим после поединка Кубка России с "Краснодаром", где он забил два мяча и реализовал послематчевый пенальти.

 

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/5476/

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