Бикфалви - лучший игрок "Урала" в матче с "Амкаром"

Полузащитник "Урала" Эрик Бикфалви признан лучшим игроком команды по итогам матча 18-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:0), информирует официальный сайт клуба. Его гол оказался единственным в матче. За Бикфалви проголосовали 117 болельщиков. Второе место занял отдавший голевую передачу Чисамба Лунгу, а третье разделили Николай Заболотный и Грегор Балажиц.

Напомним, что легионер "шмелей" уже признавался лучшим после поединка Кубка России с "Краснодаром", где он забил два мяча и реализовал послематчевый пенальти.