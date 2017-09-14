Азмун и Оздоев восстановились от травм и могут помочь "Рубину" в игре с "Уралом"

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев в преддверии матча 10-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что несколько футболистов команды восстановились от повреждений. Речь идет о полузащитниках Магомеде Оздоеве и Рубене Рочине, а также о нападающем Сердаре Азмуне.

Кроме того, специалист подчеркнул, что к игре также должны быть готовы защитник Федор Кудряшов и форвард Рифат Жемалетдинов. (Артур ЕНИКЕЕВ)

Отметим, что матч "Рубин" – "Урал" состоится 17 сентября и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.