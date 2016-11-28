Артем Пацев: "Мотивировочная часть решения по "делу Еременко" пока не поступала"

Юрист Артем Пацев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, сообщил, что пока от УЕФА не поступала мотивировочная часть решения. Напомним, что контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА 18 ноября дисквалифицировал футболиста на два года – в допинг-пробе финна обнаружили следы кокаина и его метаболитов. Наказание действует с 6 октября и может быть обжаловано в течение трех дней после того, как в распоряжении Еременко окажется мотивировочная часть вердикта КЭДК.

– Пока мотивировочная часть решения не поступала, – сказал Пацев. (Сергей АСТАХОВ)

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