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Артем Пацев: "Мотивировочная часть решения по "делу Еременко" пока не поступала"

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Юрист Артем Пацев, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Романа Еременко, сообщил, что пока от УЕФА не поступала мотивировочная часть решения. Напомним, что контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА 18 ноября дисквалифицировал футболиста на два года – в допинг-пробе финна обнаружили следы кокаина и его метаболитов. Наказание действует с 6 октября и может быть обжаловано в течение трех дней после того, как в распоряжении Еременко окажется мотивировочная часть вердикта КЭДК.

– Пока мотивировочная часть решения не поступала, – сказал Пацев. (Сергей АСТАХОВ)

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