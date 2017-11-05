"Арсенал" обошел "Спартак", победив в Хабаровске

"Арсенал" обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 2:1 в матче 16-го тура чемпионата России. Голами в составе туляков отметились нападающие Эванс Кангва и Лука Джорджевич. Единственный гол за хабаровчан забил полузащитник Виталий Федотов.
Благодаря победе "Арсенал" поднялся на 6-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка и опередив "Спартак", на счету которого 22 балла. "СКА-Хабаровск" остался на последней 16-й строчке с 12-ю очками.
Чемпионат России
Премьер-лига
16-й тур
"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Арсенал" (Тула) – 1:2 (1:1)
Голы: Кангва, 5 (0:1). Федотов, 33 (1:1). Джорджевич, 86 (1:2).
"СКА-Хабаровск": Довбня, Пуцко, Эдиев, Гришко, Савичев, Дедечко (Христов, 77), Карасев (Калинский, 74), Казанков, Федотов (Г.Габулов, 82), Наваловский, Маркович.
"Арсенал": В.Габулов, Комбаров, Сунзу, Григалава (Денисов, 72), Александров, Ткачев, Бурчану, Чаушич (Берхамов, 68), Горбатенко, Шевченко (Джорджевич, 69), Кангва.
Предупреждения: Дедечко, 39. Григалава, 42. Эдиев, 59. Горбатенко, 90+1.
Судьи: ТУРБИН (Дмитров). Болховитин, Жвакин (все Ленинградская область).
5 ноября. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".
A16
Отличная игра Арсенала, эх сколько очков судьи отобрали по ходу сезона. Вперёд родной Арсенал, вперёд Граф.
13:15
ros
Оох хорошо играем в этом сезоне. Небо и земля с прошлым. Как меня это радует.
13:06
ЦСКА71
ну это ненадолго, обошли спартачей, те ещё свой матч не сыграли, а так конечно земляков с победой, очередная чужая серия разрушена усилиями туляков)))
13:05
Чупа-чупас
В заголовках фантазии 0, лишь бы свиноматок приплести...
13:01