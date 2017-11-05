"Арсенал" обошел "Спартак", победив в Хабаровске

"Арсенал" обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 2:1 в матче 16-го тура чемпионата России. Голами в составе туляков отметились нападающие Эванс Кангва и Лука Джорджевич. Единственный гол за хабаровчан забил полузащитник Виталий Федотов.

Благодаря победе "Арсенал" поднялся на 6-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка и опередив "Спартак", на счету которого 22 балла. "СКА-Хабаровск" остался на последней 16-й строчке с 12-ю очками.

Чемпионат России

Премьер-лига

16-й тур

"СКА-Хабаровск" (Хабаровск) – "Арсенал" (Тула) – 1:2 (1:1)

Голы: Кангва, 5 (0:1). Федотов, 33 (1:1). Джорджевич, 86 (1:2).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Пуцко, Эдиев, Гришко, Савичев, Дедечко (Христов, 77), Карасев (Калинский, 74), Казанков, Федотов (Г.Габулов, 82), Наваловский, Маркович.

"Арсенал": В.Габулов, Комбаров, Сунзу, Григалава (Денисов, 72), Александров, Ткачев, Бурчану, Чаушич (Берхамов, 68), Горбатенко, Шевченко (Джорджевич, 69), Кангва.

Предупреждения: Дедечко, 39. Григалава, 42. Эдиев, 59. Горбатенко, 90+1.

Судьи: ТУРБИН (Дмитров). Болховитин, Жвакин (все Ленинградская область).

5 ноября. Хабаровск. Стадион "им. Ленина".