Антон Заболотный: "Вызов в сборную России – уже история"

Нападающий "Тосно" Антон Заболотный после матча 9-го тура премьер-лиги с "Анжи" (2:2) подчеркнул, что уже не вспоминает о вызове в сборную России. При этом форвард отметил, что получил хороший опыт в национальной команде.

– Ваши впечатления от игры за сборную?

– Это самый часто задаваемый вопрос в последнее время. Эмоции положительные, но этот период уже закончился. Надо переключаться на клуб. Вызов в сборную – уже история.

– Черчесов говорил, что станет пристально наблюдать за вами. Как думаете, за матч с "Анжи" он вам плюсик поставит?

– Не знаю, ему виднее. В сборной я приобрел много хороших движений, наигровок. Прибавил в созидании. Поездка в национальную команду стала хорошим опытом для меня. Моя игра должна улучшиться. Работаю над этим.

– Дмитрий Парфенов сказал, что на некоторых игроков "Тосно" поездка в сборную повлияла отрицательно. Это не про вас?

– Будем разговаривать завтра-послезавтра. Тренер нам расскажет, как все смотрелось со стороны. Будем смотреть матч и анализировать видео. (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Тосно" – "Анжи"