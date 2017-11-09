21:04 | Футбол — РФПЛ

Анатолий Мещеряков: "Удар Вернблума? "Локомотив" будет жестко отстаивать интересы своих игроков"

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Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков считает, что поведением полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума должны заниматься профильные футбольные органы, а не общественность. На 56-й минуте столичного дерби в рамках 16-го тура чемпионата России шведский хавбек армейцев ударил локтем Алексея Миранчука, за что получил предупреждение.

 
Воскресенье. Москва. Черкизово. &quot;Локомотив&quot; - ЦСКА - 2:2. 56-я минута. Понтус ВЕРНБЛУМ (справа) против Алексея МИРАНЧУКА.Выходки Вернблума - позор российских судей

– После дерби с ЦСКА локомотивское сообщество называет Вернблума чуть ли не главным злом российского футбола...

– Моя реакция? Игра есть игра. Это раз. С футболистами должны разбираться соответствующие органы. Судейские. А все остальное – эмоции.

– Они пройдут, утихнут?

– Это эмоции. А ударил он локтем или нет – это пусть определяет судейский корпус. Я его подменять собой не собираюсь. Могу лишь сказать, что мы будем жестко отстаивать интересы своих игроков. Но в рамках существующих правовых норм в РФПЛ и в РФС. Простите, но такие вопросы решаются не на страницах газет, а в соответствующих органах.

– Ваше отношение к Вернблуму?

– Как я уже сказал, с такими вещами должны разбираться специальные комитеты. В противном случае, мы далеко можем зайти... На днях отмечали 100-летие революционного самосознания. И вот я не хочу, чтобы это самосознание заходило в футбол. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Анатолия Мещерякова

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Иртыш Павлодар

странно что игроки локомотива не наказали его за это, хамство надо пресекать на поле сразу!!!

21:20

Иртыш Павлодар

странно слышать тех, кто говорит что удар был в грудь... чётко было сразу видно, что удар был акцентированный в челюсть.

21:17

poxi68

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21:10