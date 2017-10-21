Алексей Поддубский: "СКА-Хабаровск" оштрафовали? Впервые слышу"

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Алексей Поддубский выразил уверенность, что игроки команды смогут заменить защитника Александра Пуцко, пропускающего матч чемпионата России против "Уфы". Башкирский клуб владеет правами на футболиста, и он не сможет сыграть по условиям аренды.

- Отсутствие Пуцко - потеря, но у нас есть игроки, которые его заменят, - сказал Поддубский в эфире канала "Наш футбол".

- Клуб оштрафовали за поведение болельщиков в прошлом туре, что можете сказать им в связи с этим?

- Впервые об этом слышу.

- Клуб оштрафовали на 20 тысяч.

- Не знаю, впервые слышу.

- Молодежка вчера выиграла. Не планируете молодых игроков привлекать к работе с основой?

- Пока нет, на сборах планирую.

Матч "СКА-Хабаровск" - "Уфа" начнется в 11.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.