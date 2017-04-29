Алексей Березуцкий: "При Газзаеве у ЦСКА была более атакующая схема"

Защитник ЦСКА Алексей Березуцкий отметил, что сравнение схем Валерия Газзаева и Виктора Гончаренко не имеет под собой оснований, несмотря на то, что формально обе называются "3-5-2". По его словам, раньше у армейцев была более атакующая расстановка, чем сейчас.

- Это действительно две полностью разные схемы, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Березуцкого. - 3-5-2 при Газзаеве была гораздо более атакующей расстановкой, чем сейчас. Если говорить простым языком, играли в три центральных защитника и два крайних полузащитника. В контексте той схемы это были именно полузащитники, которые оказывали какую-то поддержку обороне. Сейчас в тех моментах, когда мяч у соперника, это полноценные крайние защитники. Похожие нюансы есть и по всем остальным позициям. Футбол, как ты сказал, не стоит на месте, поэтому роднит две эти схемы только формальная расстановка игроков.