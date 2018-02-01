Абдул Азиз Тетте: "Почему у меня нет зуба? Это Африка, брат"

Новичок "Динамо" Абдул Азиз Тетте в интервью пресс-службе бело-голубых заявил о том, что положение команды в турнирной таблице чемпионата России никак не повлияло на его выбор. Полузащитник уверен в том, что динамовцы заслуживают находится на более высокой строчке.

– Наверняка перед принятием решения вы изучили и место своей потенциальной команды в турнирной таблице? – вопрос Тетте.

– Конечно. Но это не оказало никакого влияния на мой выбор. У всех бывают сложные времена, но это значит, что всем нам здесь надо собраться и показать свои лучшие качества. Я верю, что нынешняя позиция не соответствует той, которая подобает такому клубу как "Динамо". Мы должны быть выше. Гораздо выше.

– Еще один наш новичок из Польши, Федор Черных, рассказывал, что в одном из матчей ваших команд Тетте едва не оторвал ему ногу…

– (смеется) Хорошо помню этот эпизод. Кажется, тот матч мы проиграли что-то вроде 0:2. Федор бежал по флангу с мячом, я бросился наперерез, думал успею остановить его. Прыгнул в подкат двумя ногами, одной достал мяч, но Федор подпрыгнул и для того, чтобы защититься я был вынужден поднять ногу. В противном случае он приземлился бы мне на ступню. Получилось грубовато, да… Я получил тогда красную и это было по заслугам. Что же, надеюсь вскоре увидеть Федора. Думаю, мы вспомним этот момент.

– Судя по сообщениям в польской прессе, периодически Тетте становится настоящим безумцем на поле…

– Наверное, это только отчасти правда. Если матч складывается в нашу пользу, то все окей. Но я ненавижу проигрывать. И на поле выхожу не только для того, чтобы выиграть матч. Я выхожу защищать цвета клуба, биться за них. Для меня это не пустой звук. И я стараюсь полностью отдаваться игре, делать свою работу на 100 процентов. Возможно, кто-то называет такой стиль игры агрессивным. Окей, значит, я играю агрессивно. Но это мой стиль игры. И он понравился "Динамо", раз я здесь.

– И последний вопрос. У вас нет зуба на верхней челюсти, что придает вам устрашающий вид. Где вы его потеряли?

– (смеется) Да нигде. Я такой родился. Это Африка, брат.