33-летний вратарь сборной Белоруссии мечтает попасть в ЦСКА

Вратарь греческого "Атромитоса" и сборной Белоруссии Андрей Горбунов в интервью "Прессболу" признался, что хочет попасть в московский ЦСКА. Армейцев в декабре 2016 года возглавил белорусский специалист Виктор Гончаренко.

- В 33 года в футболе еще есть мечта?

- Московский ЦСКА. Пусть это и не Европа, а Россия. С детства за него переживал. Ни на что прямо не намекаю, но если туда попал белорусский тренер, почему не могу попасть я?

Напомним, что в недавнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Швеции и Белоруссии Горбунов допустил грубую ошибку, завершившуюся голом в его ворота. Встреча в итоге закончилась со счетом 4:0 в пользу шведов.