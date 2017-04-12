12:22 | ФУТБОЛ — РФПЛ

33-летний вратарь сборной Белоруссии мечтает попасть в ЦСКА

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Вратарь греческого "Атромитоса" и сборной Белоруссии Андрей Горбунов  в интервью "Прессболу" признался, что хочет попасть в московский ЦСКА. Армейцев в декабре 2016 года возглавил белорусский специалист Виктор Гончаренко.

- В 33 года в футболе еще есть мечта?

- Московский ЦСКА. Пусть это и не Европа, а Россия. С детства за него переживал. Ни на что прямо не намекаю, но если туда попал белорусский тренер, почему не могу попасть я?

Напомним, что в недавнем матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Швеции и Белоруссии Горбунов допустил грубую ошибку, завершившуюся голом в его ворота. Встреча в итоге закончилась со счетом 4:0 в пользу шведов.

Дополнительная информация

http://www.pressball.by/news/football/260977

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КОММЕНТАРИИ (1)
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DoctorSadis7

вот вот ему к коням и надо на усиление

12:33

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