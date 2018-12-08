Очередной скандал вокруг "Золотого мяча": в голосовании участвовал несуществующий человек

В голосовании за обладателя "Золотого мяча-2018" участвовал несуществующий журналист из несуществующего издания.

Издание Marca сообщает, что в голосовании принял участие некто Абду Бойн с Коморских островов, который, якобы, представлял издание albaladcomores. Выяснилось, что издание не работает с 2012 года. Более того, в ходе расследования испанская газета установила, что никакого Бойна в albaladcomores никогда не числилось. Президент Ассоциации коморских журналистов Стефан Ахамади заявил следующее: " Никаких записей о Абду Бойне нет, я мог бы понять ошибку "Франс Футбол", если бы журналист принадлежал к каким-либо другим СМИ, но этого человека не существует".

Отличилось также издание "France Futbol", которое проводило церемонию. Оно использовало неактуальный флаг Коморских островов, который утратил свое значение в 2001 году.

Это уже не первый скандал вокруг церемонии вручения "Золотого мяча". Так, например, в туда не приехали Криштиану Роналду и Неймар, причем бразилец во время события включил трансляцию в Интернете, где вместе с друзьями играл в Call of Duty. А ведущий мероприятия Мартин Сольвейг предложил обладательнице "Золотого мяча" среди женщин Аде Хедельберг с танцевать тверк, что многие посчитали проявлением сексизма.