Источник: Спасателям удалось вывести из пещеры в Таиланде пятого ребенка

Пятый ребенок смог подняться на поверхность в результате спасательной операции в Таиланде, сообщает местное издание Khaosod.

По имеющимся данным, мальчик был выведен на поверхность около 12.45 по Москве (16.45 в Таиланде). Спасательная операция была возобновлена сегодня утром.

Ранее стало известно, что четверых детей удалось поднять на поверхность. Это Монхкхол Бунпрям (13 лет), Праджак Сутхам (14 лет), Наттавут Тхакамсай (14 лет) и Пипат Бодху (15 лет), который не входил в состав команды, а просто отправился в пещеру с другом.

После встречи с родственниками дети были отправлены в больницу. Угрозы их жизни нет. Пятый спасенный ребенок также был госпитализирован, о его состоянии здоровья пока не сообщается. В пещере остаются восемь детей и тренер.