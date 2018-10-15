Нужны ли срочные выборы президента РФС? Отвечает ФИФА

В последние дни появилась информация о необходимости проведения в ближайшее время выборов президента РФС, чьи обязанности сейчас исполняет Александр Алаев. За комментариями мы обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА).

В ответ на запрос "СЭ", требует ли ФИФА скорейшего проведения выборов президента РФС или же Союзом по-прежнему может руководить чиновник, исполняющий обязанности президента, представитель ФИФА сообщил следующее:

"Мы продолжаем следить за ситуацией в РФС, касающейся его президента. На данный момент у нас нет других комментариев". (Александр Бобров)