14:09 | Футбол — "У своих ворот"

Нужны ли срочные выборы президента РФС? Отвечает ФИФА

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В последние дни появилась информация о необходимости проведения в ближайшее время выборов президента РФС, чьи обязанности сейчас исполняет Александр Алаев. За комментариями мы обратились в Международную федерацию футбола (ФИФА).

В ответ на запрос "СЭ", требует ли ФИФА скорейшего проведения выборов президента РФС или же Союзом по-прежнему может руководить чиновник, исполняющий обязанности президента, представитель ФИФА сообщил следующее:

"Мы продолжаем следить за ситуацией в РФС, касающейся его президента. На данный момент у нас нет других комментариев". (Александр Бобров)

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