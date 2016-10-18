Жунинью: "Всегда было честью знать, что я вдохновил Пирло"

Бывший полузащитник сборной Бразилии Жунинью признался, что польщен быть источником вдохновения для итальянского хавбека Андреа Пирло. По мнению бразильца, они очень похожи и не только стилем исполнения штрафных ударов.

- Всегда было честью знать, что я вдохновил Пирло, - цитирует Gazzetta Dello Sport Жунинью. - Возьмем, к примеру, Euro-2016 - его отсутствие чувствовалось. Тот, кто любит футбол, имеет ностальгию по Андреа и восхищается его удивительным классом. Кроме всего прочего, мы похожи друг на друга: не слишком быстры, но с быстрым чтением игры и возможностью использовать обе ноги.