Жоржинью: "Не жалею, что выбрал Италию, а не Бразилию"

Полузащитник "Наполи" Жоржинью не жалеет о том, что выбрал выступления за сборную Италии, а не за Бразилию. В итоге с итальянской командой он не смог попасть на ЧМ-2018.

– Это было больно, но мы должны перевернуть страницу и оставить все в прошлом, – цитирует Sky Italia Жоржинью. – Иначе будет сложно встать на ноги. Это были трудные дни. Выбирая между Италией и Бразилией, я колебался несколько дней. Но в итоге принял решение, о котором не жалею. Я очень рад играть за Италию, люблю эту страну и хочу радовать болельщиков.