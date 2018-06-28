Жоау Канселу: "Чтобы играть в "Ювентусе", нужно быть сильным футболистом"

Защитник "Ювентуса" Жоау Канселу выразил радость по поводу перехода в туринский клуб. Он подписал с итальянцами контракт на пять лет.

– Я мечтал играть в таком большом клубе, – цитирует официальный сайт "Ювентуса" Канселу. – Очень рад представлять один из самых крупных клубов Европы. В "Ювентусе" много сильных игроков, но для меня это не проблемы. Нужно быть сильным, чтобы играть в таком клубе. Надеюсь, что с "Ювентусом" я добьюсь успеха. Моя любимая позиция – на фланге. Аллегри сказал мне, что рассчитывает на меня.