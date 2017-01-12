"Ювентус" обыграл "Аталанту" и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

"Ювентус" в 1/8 финала Кубка Италии обыграл "Аталанту" со счетом 3:2. В составе туринской команды голы забивали Паулу Дибала, Марио Манджукич и Миралем Пьянич. В следующем раунде "зебры" встретятся с победителем пары "Милан" - "Торино".
Кубок Италии
1/8 финала
"Ювентус" - "Аталанта" - 3:2 (2:0)
Голы: Дибала, 22 (1:0). Манджукич, 34 (2:0). Конко, 72 (2:1). Пьянич, 75 - с пенальти (3:1). Латте Лат, 81 (3:2).
"Ювентус": Нету, Лихтштайнер, Барцальи, Ругани, Пьянич (Бонуччи, 82), Маркизио (Стураро, 46), Ринкон, Асамоа, Эрнанес, Манджукич, Дибала (Пьяца, 62).
"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Толой, Кальдара, Конти, Д`Алессандро (Гомес, 82), Куртич (Конко, 46), Спинаццола, Грасси (Латте Лат, 60), Фройлер, Петанья.
Предупреждения: Грасси, 29. Толой, 64. Латте Лат, 70. Фройлер, 90+4.
Судья: Джакомелли.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/italy/cup/2016-2017/playoff/