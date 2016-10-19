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"Ювентус" надеется на переход Силвы в статусе свободного агента

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"Ювентус" проявляет интерес к защитнику "ПСЖ" Тиагу Силве, сообщает Tuttosport. По информации издания, туринский клуб будет претендовать на переход 32-летнего бразильца только в том случае, если он станет свободным агентом.

Ранее представитель Силвы подтвердил информацию о том, что защитник сборной Бразилии готов уйти из парижской команды. Контракт игрока с парижанами истекает летом 2017 года, однако в случае продления соглашения "Ювентус" не будет рассматривать Силву в качестве потенциального усиления.

Напомним, Силва перешел из "Милана" в "ПСЖ" в 2012 году вместе со Златаном Ибрагимовичем.

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