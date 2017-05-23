Винченцо Монтелла: "Милан" делает все, чтобы удержать Доннарумму"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла отметил, что клуб намерен сохранить голкипера Джанлуиджи Доннарумму. По его словам, 18-летнему вратарю придется сделать выбор, где ему продолжить свою карьеру. Ранее сообщалось об интересе к итальянцу со стороны "Реала".

- "Милан" делает все возможное, чтобы по достоинству оценить уникальные способности Доннаруммы, - приводит Football Italia слова Монтеллы. - Я люблю Джанлуиджи как своего сына, но сейчас ему предстоит сделать выбор и понять, чего он хочет дальше. Клуб делает все возможное, чтобы удержать его.