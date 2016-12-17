В Италии сватают Йоветича в "Спартак"

Нападающий "Интера" Стеван Йоветич в зимнее трансферное окно может оказаться в "Спартаке", утверждает blastingnews.com. При этом отмечается, что сам 27-летний черногорец не горит особым желанием продолжать карьеру в России. В текущем сезоне Йоветич сыграл в 5 матчах в чемпионате Италии, но результативными действиями не отметился.

Ранее "СЭ" писал об интересе "Спартака" к Йоветичу. Летом "Интер" хотел выручить не менее 14,5 миллиона евро за футболиста.