В Италии сватают Йоветича в "Спартак"

Нападающий "Интера" Стеван Йоветич в зимнее трансферное окно может оказаться в "Спартаке", утверждает blastingnews.com. При этом отмечается, что сам 27-летний черногорец не горит особым желанием продолжать карьеру в России. В текущем сезоне Йоветич сыграл в 5 матчах в чемпионате Италии, но результативными действиями не отметился.
Ранее "СЭ" писал об интересе "Спартака" к Йоветичу. Летом "Интер" хотел выручить не менее 14,5 миллиона евро за футболиста.
Chechaco
ТоПиитерец В то время, как серьёзные клубы схлестнулись за Евгена Маркова из Тосно.
19:31
Chrome
Какая-то оптовая закупка в Милане. Там сезон скидок штоле? :)
19:24
Пиитерец
Сейчас хорошая конъюнктура: всё, что на хрен никому не надо в Италии можно выгодно слить в Пищевик. И это ещё профессионала из Соссуолы-Осасуны в свинарник на службу не взяли. Цирк должен продолжаться!
19:16