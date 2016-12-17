18:55 | ФУТБОЛ — Италия

В Италии сватают Йоветича в "Спартак"

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Нападающий "Интера" Стеван Йоветич в зимнее трансферное окно может оказаться в "Спартаке", утверждает blastingnews.com. При этом отмечается, что сам 27-летний черногорец не горит особым желанием продолжать карьеру в России. В текущем сезоне Йоветич сыграл в 5 матчах в чемпионате Италии, но результативными действиями не отметился.

Ранее "СЭ" писал об интересе "Спартака" к Йоветичу. Летом "Интер" хотел выручить не менее 14,5 миллиона евро за футболиста.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Chechaco

ТоПиитерец В то время, как серьёзные клубы схлестнулись за Евгена Маркова из Тосно.

19:31

Chrome

Какая-то оптовая закупка в Милане. Там сезон скидок штоле? :)

19:24

Пиитерец

Сейчас хорошая конъюнктура: всё, что на хрен никому не надо в Италии можно выгодно слить в Пищевик. И это ещё профессионала из Соссуолы-Осасуны в свинарник на службу не взяли. Цирк должен продолжаться!

19:16

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