УЕФА 12 ноября проведет заседание по нарушению финансового fair-play "Миланом"

УЕФА проведет заседание по вопросу соответствия "Милана" правилам финансового fair-play 12 ноября, сообщает Corriere dello Sport. На заседании будет рассмотрен вопрос санкций в отношении "россонери", которых клубу удалось избежать минувшим летом.

Напомним, что "Милан" был исключен из еврокубков по решению УЕФА, однако подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне и смог принять участие в Лиге Европы в нынешнем сезоне. Однако УЕФА не закрыл дело. Предполагается, что "Милан" будет оштрафован, а новому руководству клуба предстоит разработать с УЕФА план по нормализации финансовой политики.