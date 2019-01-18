У "Интера" может появиться новый инвестор из Гонгконга

Компания LionRock Capital, возглавляемая бизнесменом Джеком Ма, может приобрести 31,05% акций "Интера", принадлежащих индонезийцу Эрику Тохиру.

Издание La Gazzetta dello Sport отмечает, что поначалу Тохир хотел продать свою долю фирме Suning Group, но затем его планы поменялись. Ма планирует построить для команды новый стадион. Отмечается, что фонд, принадлежащий бизнесмен, готов приступить к этому уже в феврале.

На данный момент "Интер" занимает третье место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 39 очков после 19 матчей.