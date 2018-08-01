Твиттер "Ромы" внес любые упоминания о Малкоме в черный список

Сегодня, 1 августа, в США "Рома" со счет 4:2 победила "Барселону" в матче международного кубка чемпионов. Свой первый гол за сине-гранатовых забил 21-летний бразильский форвард Малком.

Накануне встречи англоязычный Твиттер римлян внес любые упоминания об игроке в черный список. В соцсети появилась запись, к которой был прикреплен скриншот из настроек аккаунта, где отключаются все уведомления, связанные с упоминанием бразильца.

Напомним, Малком был близок к переходу в "Рому", которая достигла договоренности с "Бордо" по трансферу в размере 36 миллионов евро. Тем не менее, "Барселона" перебила предложение конкурента, выкупив игрока за 41 миллион (плюс один миллион бонусами).

Малком - запомните это имя. "Барселона" перехватила восходящую звезду у "Ромы"