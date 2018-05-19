Тренер "Пармы": "Не каждый бы смог вернуться в серию А за такое короткое время"

Главный тренер "Пармы"​ Роберто Ди Аверса после выхода в серию А отметил, что доволен своей работой. Команда за 3 года вернулась в элиту из четвертого дивизиона.

– Есть удовлетворение от того, что мы достигли, потому что не каждый бы смог вернуться в серию А за такое короткое время, – цитирует Sky Italia Ди Аверсу. – В этот момент мы должны наслаждаться повышением, так как даже темные моменты помогли нам стать сильнее. Если посмотреть статистику, мы закончили сезон с лучшей защитой, и я думаю, что команда была хороша во всем.