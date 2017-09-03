Тотти собрал идеального плеймейкера из Роналду, Месси, Зидана, Марадоны и себя

Бывший полузащитник "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти представил свой вариант идеального плеймейкера. По его мнению, такой футболист сочетает в себе качества Криштиану Роналду, Диего Марадоны, Лионеля Месси, Зинедина Зидана и самого Тотти.
- Я бы взял правую ногу Криштиану Роналду, левую ногу Диего Марадоны, видение поля Месси, технику Зидана. И удар Тотти, - цитирует Football Italia Тотти.
- Рома
- Диего Марадона
- Зинедин Зидан
- Лионель Месси
- Франческо Тотти
- Криштиану Роналду
- Сборная Италии (Футбол)