Тотти собрал идеального плеймейкера из Роналду, Месси, Зидана, Марадоны и себя

Бывший полузащитник "Ромы" и сборной Италии Франческо Тотти представил свой вариант идеального плеймейкера. По его мнению, такой футболист сочетает в себе качества Криштиану Роналду, Диего Марадоны, Лионеля Месси, Зинедина Зидана и самого Тотти.

- Я бы взял правую ногу Криштиану Роналду, левую ногу Диего Марадоны, видение поля Месси, технику Зидана. И удар Тотти, - цитирует Football Italia Тотти.