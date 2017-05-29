Тотти поблагодарил болельщиков

Нападающий "Ромы" Франческо Тотти разместил на своей странице в Твиттере свою фотографию после матча 38-го тура чемпионата Италии с "Дженоа" (3:2), который стал для него последним в составе римской команды. 40-летний итальянец не сдержал слез. Форвард написал прощальное письмо и прочел его перед переполненным стадионом "Олимпико" после встречи. В социальной сети он ограничился одним словом – "Спасибо!".

Тотти выступал за "Рому" на протяжении всей своей карьеры с 1992 года.