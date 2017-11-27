Точные сроки восстановления Игуаина станут известны в ближайшие дни

"Ювентус" на своем официальном сайте сообщил, что точное время возвращения на поле нападающего Гонсало Игуаина станет известно в ближайшие дни. Отмечается, что сегодня аргентинец перенес операцию на руке.

Форвард перенес операцию в преддверии матча против бывшего клуба – лидера турнирной таблицы "Наполи" и точно не сможет сыграть в поединке. Кроме того, существует вероятность, что он также не поможет туринцам в поединке с идущим вторым "Интером", который пройдет 9 декабря.

Матч "Наполи" – "Ювентус" состоится 1 декабря, начало – в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.