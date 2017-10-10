Технический спонсор разорвет контракт c "Миланом" после 20 лет сотрудничества

Производитель экипировки Adidas разорвет контракт с "Миланом" после 20 лет сотрудничества, сообщает Gazzetta dello Sport. Итальянский клуб и немецкая компания работали вместе с 1998 года.

По информации источника, Adidas решил прекратить сотрудничество после завершения сезона-2017/18, несмотря на то, что действующий контракт на сумму в 19,7 миллиона евро рассчитан до лета 2023 года. Немецкая компания воспользовалась пунктом о разрыве сотрудничества после того, как клуб был продан китайским инвесторам.

Ожидается, что официально о разрыве отношений будет объявлено зимой. Новым техническим спонсором "россонери" станет либо New Balance, либо Under Armor.